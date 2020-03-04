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Google事實查核新工具 用AI抓出假圖片

中央社 / 台北4日電

Google新聞倡議計畫（GNI）與新聞記者攜手合作，過去兩年借由科技辨識遭竄改的圖片，共同開發出一款融合人工智慧（AI）且適合手機使用、名為Source的新應用程式。

Google亞太區新聞實驗室負責人劉婕今天在官方部落格發文指出，不實資訊無所不在，文字只是其中一部分；那些像病毒般流傳的圖片及網路爆紅梗圖，也大量充斥在動態消息和即時通訊，但內容往往都有斷章取義或造假的可能性。由於亞洲社群媒體使用者人數是北美洲的8倍，此類問題更是雪上加霜，值得重視。

她說，雖然目前有多種工具可讓亞洲新聞記者追溯新聞圖片來源並評估可信度，但這些工具相對老舊、缺乏一致脈絡，且大多只能在桌上型電腦使用。

有鑑於此，在2018年新加坡舉辦的受信賴媒體高峰會（Trusted Media Summit）上，一群來自Google、社交新聞公司Storyful和各地新聞業專家，共同開發出一款融合人工智慧且適合手機使用的嶄新工具。在Google新聞倡議計畫、GNI雲端計畫和Google工程師志工的支援下，此工具原型已發展成一款名為Source, poweredby Storyful的應用程式。

Storyful公司產品總監甘迺迪（Eamonn Kennedy）說，一般人在社群媒體分享圖文，經常是出於一時衝動，並非深思熟慮後的決定。很多人還沒讀完故事內容，就直接與數千人分享。不肖人士也很清楚這一點，藉此操弄人性，運用社交平台的免費觸及管道，散布不實資訊和論述，其中也包含偏激內容。

甘迺迪表示，Storyful觀察到有人會轉貼過時、錯誤或遭竄改的圖片，將具誤導性的內容推送到大大小小的平台中。Source應用程式使用Google的AI技術，可讓人立即存取圖片的公開紀錄，以便排序、分析圖片及掌握出處，包括任何操弄紀錄。此外，Source也能協助偵測和翻譯圖片中的文字，當新聞記者要為網路爆紅的圖片進行分類或分析時，這項功能就相當實用。

甘迺迪透露，目前已有130位來自17個不同地區的人士使用Source查核社群媒體、通訊軟體和新聞網站上的圖片出處；有30%的Source使用者是透過手機存取網站，目前最大的用戶群來自印度。

展望未來，甘迺迪指出，Storyful將傾聽事實查核人員的想法，思考如何打造新版的應用程式。最終目標是以Source為核心，打造一個囊括各種公開事實查核資源的「工具箱」，運用Google的AI技術，為全球新聞記者提供最有效的支援和幫助。

Google 社群媒體 手機 AI

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