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Google 年度盛事「 Google I/O 2020 」取消了

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

原訂於 2020 年 5 月 12 日至 5 月 14 日舉辦的 Google 開發者大會「Google I/O 2020」宣布取消！Google 發言人表示出自 COVID-19 新型冠狀病毒的擔憂，且根據 CDC 疾病管制中心、WHO 全球衛生組織和其他衛生機構的指導下，才決定取消在美國舊金山山景城海岸露天劇場舉辦的 Google I/O 大會。

對於已經購買門票的參與者，Google 將以電子郵件通知辦理退款，同時在接下來的幾個星期， Google 將探索其他舉辦大會活動的方式，並繼續建立開發者社區，後續活動方式將在 Google I/O 官網更新。

除了取消 Google I/O 2020 開發者大會之外，聚焦 Google Cloud 雲端服務應用的「Cloud Next ’20」大會也宣布全面改為線上方式舉辦，開放全球開發者、合作夥伴參與。

而日前 Facebook 臉書公司也取消原定於 2020 年 5 月初舉辦的 F8 大會，發表會將會採線上直播串流發表。另外， Game Developers Conference 2020 （GDC）主辦單位也宣布取消，期待希望在夏天再舉辦。

圖片及資料來源：CNET

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 直播 Google 開發者大會 新冠肺炎 COVID-19

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