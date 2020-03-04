考量疫情影響 Google確定取消Google I/O 2020實體活動

稍早確認將原定在舊金山舉辦的Cloud Next ’20大會活動改為線上形式後，Google稍早在寄送給開發者的通知信件中，同樣也確認今年度的開發者大會活動Google I/O 2020將取消實體活動，預期會改由線上或其他方式舉辦。

而針對先前已經完成購票的與會者，Google表示將會在3月13日以前提供全額退費，同時也說明今年已經或選購票參加資格的人，明年將可直接購票參加明年度的Google I/O 2021，不用另外重新獲得抽選資格，或許意味明年大會參與人數將會再次增加。

Google目前暫時尚未透露未來是否透過線上直播等方式，讓更多人依然可以參與此次Google I/O 2020活動，預計會在未來幾週公佈具體細節。

在此之前，Google已經確認原定在舊金山舉辦的Cloud Next ’20大會活動，並且改為線上形式舉辦，讓更多合作夥伴、廠商、開發者仍可透過線上形式參與，因此預期Google I/O 2020接下來也可能藉由線上形式舉辦。

由於新型冠狀病毒影響，Google稍早證實位於瑞士蘇黎士辦公室的一名員工確診感染，同時也在愛爾蘭都柏林辦公室實施遠距辦公，而稍早也取消原本預計在4月於美國拉斯維加斯舉辦的內部營銷會議，以及原本預計在5月於加州森尼韋爾舉辦的全球新聞倡議活動，此次接連取消Cloud Next ’20與Googlw I/O 2020實體活動，同樣也是為了避免疫情造成影響。

從Facebook、NVIDIA、Google先後取消各地區實體活動，預期接下來包含微軟、蘋果在內業者也可能考量疫情影響，進而取消或延後其大型展會活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》