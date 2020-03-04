亞馬遜進軍印度餐飲外送 收取分潤僅競爭對手一半

相關消息指稱，亞馬遜計畫今年3月於印度市場推出全新餐飲外送服務，預期以更低分潤金額吸引更多餐廳業者加入合作。

依照班加羅爾Livemint網站報導指稱，亞馬遜預計在印度地區推行的餐飲外送服務，將僅向餐廳業者收取約10-15%分潤作為平台服務費用，相比在地業者Swiggy或Zomato採取分潤比例更低，甚至僅有一半。

亞馬遜去年原本計畫收購印度地區的Uber EATS，藉此進軍印度地區的餐飲外送服務競爭，但隨著Zomato今年初完成收購Uber EATS，亞馬遜顯然轉向以自身資源打造印度地區在地餐飲外送服務。

就相關消息表示，亞馬遜此項服務現階段僅先開放內部員工使用，並且先在印度第三大都市班加羅爾特定地區測試營運。另一方面，此項服務將由亞馬遜印度分公司與印度Infosys共同創辦人NR Narayana Murthy持有風險投資公司Catamaran Ventures合資成立，預計會在今年3月正式推出，並且與亞馬遜本身Prime Now服務整合。

至於合作餐廳部分，亞馬遜此項餐飲外送服務將先與肯德基、必勝客，以及印度在地業者Rebel Foods合作，接下來也準備與印度境內地區性高級連鎖餐飲業者合作，藉此吸引更多用戶使用。

不過，亞馬遜方面則對此說法不予回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》