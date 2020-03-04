E3 2020取消或延後？美國娛樂軟體協會仍沒有計畫

近期包含GDC 2020在內展會活動宣布延期，或是像Facebook、NVIDIA與Google在內業者原定舉辦開發者大會均先後調整為線上形式舉辦，先前已經強調將如期舉辦的E3 2020電玩展活動，似乎仍未有計畫取消或準備延後舉辦。

依照E3 2020主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA,Entertainment Software Association)稍早向美國媒體VICE回覆說法，目前正積極進行展會活動相關準備工作，但似乎並未考慮將活動取消，或是延後舉辦。

依照先前說法，美國娛樂軟體協會表示包含微軟、任天堂、Ubisoft、Take Two、Bethesda、SEGA、CAPCOM、Square Enix、BANDAI NAMCO、華納兄弟遊戲、Activision、亞馬遜遊戲工作室、Epic Games、騰訊、THQ Nordic在內遊戲廠商都會參與此次E3 2020。

同時因應新型冠狀病毒疫情，美國娛樂軟體協會強調將會著重展會現場防疫工作，同時以會隨時關注疫情發展狀況，並且與相關單位密切合作，確保所有與會廠商、參觀人員健康安全。

而對於部分指標遊戲廠商選擇退出展會活動，ESA日前表示將會藉由轉型方式吸引更多人進場參觀，例如過往僅限遊戲業界相關人士、媒體或分析師進場參觀的情況，今年則是規劃6月10日到11日之間開放一般玩家購買165美元門票入場參觀，而其他時間則僅限遊戲業界相關人士，或是購買995美元門票進場參觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》