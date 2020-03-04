以韌體限制iPhone 6等機種效能 蘋果將面臨高額賠償

蘋果先前針對iPhone 6在內機種以韌體更新限制效能方式，藉此減緩手機無預警關機情況，卻因此引來不少消費者不滿，認為蘋果干預其使用裝置權利，進而提起集體訴訟，並起要求蘋果給予賠償。而就路透新聞報導指稱，蘋果預計額外支付高達5億美元賠償金額作為和解，藉此與消費者達成和解。

除了最高將提撥5億美元作為賠償，代表消費者提速的律師更要求高達9300萬美元訴訟費用，以及150萬美元相關開銷，同時也強調此筆金額是在各方面考量後，以符合公平、合理原則形式計算。

由於此項訴訟是代表美國境內消費者提出，因此最終裁決結果將僅適用於美國境內消費者身分，同時以僅限持有iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus，以及iPhone SE在內機種，並且搭載iOS 10.2.1或以上作業系統版本的手機為限。

不過，若是美國境內消費者持有iPhone 7與iPhone 7 Plus，同時在2017年12月21日之前升級至iOS 11.2或以上作業系統版本，則同樣也適用於此次賠償方案。

至於實際賠償金額還是要以最終申請賠償的消費者人數為準，因此蘋果至少必須支付3.1億美元金額 (以每支iPhone支付25美元金額計算)，但尚未包含是否額外支付訴訟費用與相關開銷金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》