Google宣布Cloud Next ’20大會活動 改為線上形式舉辦

就在新型冠狀病毒疫情沒有改善情況下，NVIDIA於一夕之間宣布將GTC 2020改為線上形式舉辦，Google稍早也宣布聚焦Google Cloud雲端服務應用，預計在今年4月6日至8日間於舊金山市區舉辦的Cloud Next '20大會活動，將會全面改為線上形式舉辦，並且開放全球開發者、合作夥伴參與。

不過，目前Google尚未確認預計在5月中旬舉辦的Google I/O 2020是否也會做相同調整，但若從近期疫情持續升溫情況，顯然Google也會藉由Cloud Next '20大會活動轉為線上形式的經驗，讓Google I/O 2020也能順利藉由線上形式呈現。

但目前Google決定將Cloud Next '20大會活動改為線上形式舉辦，應該是考量舊金山市區被認為是高風險感染區域，預計在山景城海岸露天劇場的Google I/O 2020是否也會做相同調整，或許還要看接下來疫情發展決定。

除了Google將Cloud Next '20大會活動改為線上形式舉辦，原本維持原訂計畫舉辦的GTC 2020，在隔了一天之後確定改為線上形式舉辦，主要還是考量新型冠狀病毒疫情感染風險，加上屆時會有不少來自全球的合作夥伴、開發者與媒體，因此希望改以線上形式舉辦，讓影響風險降到最低。

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在此之前，包含原訂在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2020已經因為疫情影響取消，而原訂在舊金山舉辦的GDC 2020遊戲開發者大會則是確定延後至今年夏季，Facebook更是率先宣布取消今年度開發者大會F8 2020，因此也讓越來越多廠商考慮是否避免疫情影響，進而取消上半年原訂舉辦活動

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》