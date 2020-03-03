考量疫情影響風險 NVIDIA決定GTC 2020改以線上形式舉辦

雖然不久前才宣佈將藉由加強防疫，使原訂在3月22日至26日間舉辦的GTC 2020得以繼續舉辦，但稍早仍在新型冠狀病毒疫情未改善考量下，決定讓今年活動轉為線上形式，藉此取代原本預計舉辦的實體活動。

依照NVIDIA說明，GTC 2020將會全面以線上形式舉辦，除了執行長黃仁勳預計透過線上直播方式進行主題演講，原本預定舉辦的各個議程內容也會藉由線上內容形式呈現，並且將由講者回答提問內容。

至於針對原本已經購票的與會人員，NVIDIA也表示將提供全額退費，詳細辦法則會在後續對外說明。

在新型冠狀病毒疫情影響下，不少計畫在上半年舉辦的展會活動接連收到影響，使得原訂照常舉行活動的主辦單位後來不得不考量疫情影響風險，進而宣布取消或延後舉辦活動。

而在GTC 2020也確定從實體活動轉為線上形式後，預期接下來也會有更多活動將因此次疫情影響而做調整，例如蘋果預計舉辦的春季發表會有可能轉為線上新聞稿形式更新。

不過，目前包含Google I/O 2020或微軟Build 2020都還沒有計畫取消，或是延後舉辦，甚至也未透露是否轉為線上形式舉辦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》