美國參議院一致通過 10億美元補助業者替換中國品牌電信設備

聯合新聞網 / 楊又肇

華爾街日報報導指稱，美國參議院同意將以10億美元價格資助境內電信業者更換華為或中興通訊提供電信設備，藉此實現阻止中國品牌電信設備進入美國境內，藉此減少可能被植入後門的隱憂。

而華為自然對於美國眾議院此舉提出抗議，認為嚴重影響美國境內電信業者選擇權益，同時也連帶影響消費者或企業選擇使用權益。

不過，由於美國參議院對此提案一致表決通過，加上目前以美國利益發展為重的川普政權，預期此項法案將會在短時間內簽署施行。而美國FCC已經著手向境內電信業者蒐集資料，預期統計需要藉由此比資金更換電信設備需求。

至於在政府提撥資金協助更換電信服務使用設備，美國境內電信業者自然也會願意「更新」旗下設備資產，至於是否會進一步考量效率、維護花費佔比，進而維持使用華為或中興提供電信設備，就還是要看各個電信業者如何評斷。

雖然美國政府並未強制要求境內電信業者不能使用中國品牌電信設備，但部分地區的小型電信服務業者，或是針對偏遠農村提供電信服務業者，多半還是會考量營運採購與後續維護使用成本，進而選擇價格相對較能接受的中國品牌電信設備，但在政府提撥資金贊助之下，難免還是會吸引電信業者更換旗下營運使用設備。

在此之前，FCC也藉由取消補貼方式，促使針對農村等偏遠地區經營電信服務的業者更換目前所使用中國製造網通設備，後續則是由華為提出指控，但卻被德州地方法院駁回，並且認定美國國會要求政府單位禁止使用華為產品並未違憲，同時禁止華為產品也非權力濫用。。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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