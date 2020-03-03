Gogoro將繼續在歐洲奔馳 原宣布收攤的COUP服務轉由Tier Mobility收購

原本由BOSCH旗下子公司COUP提供運作系統，並且採用Gogoro車款與電池動力系統，分別進軍德國、法國、西班牙等歐洲市場的同名共享機車服務COUP，在去年確定因無法負擔營運成本而決定關閉之後，稍早則是由德國提供電動滑板車共享服務的Tier Mobility收購。

在由Tier Mobility收購後，原本藉由Gogoro車款與電池動力系統的COUP共享服務，將會與Tier Mobility現行提供服務合併，並且同樣以Gogoro車款、電池動力系統提供服務，透過Tier Mobility既有app服務即可租賃使用。

依照Tier Mobility說明，與COUP共享服務合併的營運項目將會在今年5月再次於德國柏林上線，但不確定未來是否會進一步調整原本COUP共享服務營運模式，以及電池更換方式。

就先前COUP共享服務營運模式，主要是透過人力方式更換電池，後續則透露將與Gogoro Network合作導入GoStation換電站系統。不過，在換電站系統尚未完成建置之前，COUP服務便因營運成本問題宣布退出市場，但在由Tier Mobility收購接手之後，或許將會繼續讓GoStation換電站系統進駐歐洲市場。

目前Tier Mobility服務已經在德國、芬蘭、義大利、法國、奧地利、瑞典在內11個國家，以及55個主要城市地區營運，原先主要是以電動滑板車作為主要使用工具，此次加入COUP共享服務原本營運項目，不僅擴大本身共想電動車輛租賃移動服務規模，同時也讓更多歐洲地區都能看見Gogoro車款奔馳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》