傳可能對外出售資產、合併消息 Nokia將更換執行長

原本由BOSCH旗下子公司COUP提供運作系統，並且採用Gogoro車款與電池動力系統，分別進軍德國、法國、西班牙等歐洲市場的同名共享機車服務COUP，在去年確定因無法負擔營運成本而決定關閉之後，稍早則是由德國提供電動滑板車共享服務的Tier Mobility收購。

2020-03-03 09:01