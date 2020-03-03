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傳可能對外出售資產、合併消息 Nokia將更換執行長

聯合新聞網 / 楊又肇

Nokia稍早宣布，現任執行長Rajeev Suri將於今年8月底卸任離開，預計從9月1日起將由能源公司Fortum現任總裁暨執行長Pekka Lundmark接任其職位。

依照Nokia的說法，Rajeev Suri在很早之前就已經準備辭退Nokia執行長職位，並且表示在Nokia任職超過25年後，希望能投入不同事務發展。

而在董事會提名之下，Nokia未來將由Fortum現任總裁暨執行長Pekka Lundmark接任執行長，並且帶領Nokia持續在接下來的5G網路應用發展突破，同時也將投入美國與中國境內電信業務市場開拓，讓Nokia能藉由全新業務持續成長。

除了即將更換執行長，Nokia近期更傳出考慮潛在資產出售與合併可能性，作為未來布局發展戰略考量。不少市場看法認為Nokia有可能與Ericsson洽談合併，以利接下來與華為競爭5G網路市場，但Nokia並未對此作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Nokia Ericsson 5G 華為

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