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擴展加密貨幣交易服務 LINE在美國成立全球數位貨幣交易所BITFRONT
2018年宣布於新加坡成立全球數位資產交易所BITBOX之後，LINE稍早更進一步宣布在美國成立全球數位貨幣交易所BITFRONT，並且將由LINE旗下負責虛擬貨幣與區塊鏈業務的LVC子公司LVC USA負責營運。
BITFRONT預計在美國境內提供法定貨幣對加密貨幣 (fiat-to-crypto)，以及加密貨幣之間 (crypto-to-crypto)的美元交易，同時也能透過LINE旗下以LINK Chain區塊鏈網路運作的加密貨幣LINK，實現比特幣和泰達幣 (Tether)等加密貨幣之間互換交易。
目前BITFRONT支援15種語言，以及全球五大加密貨幣，包含LINE旗下數位貨幣LINK、比特幣 (Bitcoin)、以太幣 (Etherium)、比特幣現金 (Bitcoin Cash)，以及泰達幣 (Tether)，同時也將允許以自訂交易功能打造更便利的交易環境。
繼2018年於新加坡成立全球數位資產交易所BITBOX，此次宣布在美國境內成立全球數位貨幣交易所BITFRONT，LINE預期能透過降低加密貨幣採用門檻，藉此提升區塊鏈技術使用率，同時也確保加密貨幣交易之間安全，同時也允許使用者綁定銀行帳戶，直接透過美元進行交易。
不過，在Facebook本身推行加密貨幣服務Libra受到美國政府，以及歐盟地區關切，未來BITFRONT此項加密貨幣交易服務是否也可能因此受影響，暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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