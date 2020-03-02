不受GDC 2020延期影響 Google計畫透過直播溝通遊戲開發技術項目

在GDC 2020遊戲開發者大會活動決定延期舉辦後，Google決定藉由線上直播方式公布旗下與遊戲開發相關內容，其中包含Android平台遊戲內容設計，藉由Google Cloud雲端服務應用，以及與串流遊戲Stadia服務相關內容。

雖然主辦單位Informa Tech宣布延後舉辦今年度的GDC 2020，但Google預期將會維持元定食間透過線上直播方式與開發者溝通遊戲開發相關內容，其中包含如何將旗下以Unity開發的遊戲內容帶到Stadia串流遊戲服務，以及在Android平台打造遊戲注意事項，或是如何透過Google Cloud雲端服務平台打造遊戲內容應用內容等。

Google預計在美國西岸時間3月16日、17日兩天透過線上直播方式，與全球各地遊戲開發者溝通新版內容設計技術、應用項目。

除了Google藉由線上直播方式與開發者互動，包含Facebook、AWS及微軟也同樣準備透過線上直播方式與開發者溝通遊戲內容設計相關技術。

不過，其實這也並非這些業者首次透過線上直播等方式與開發者溝通互動，其實過往在各類大型展會活動特定議程都會在後續釋出線上影片內容，讓許多無法實際參與活動的開發者也能透過影片內容學習新技術內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》