美國計畫透過開放衛星通訊服務頻段 加強5G連網服務

美國FCC日前通過投票表決以約97億美元資金提供貼補，希望原本佔用3.7-4.2GHz頻段的衛星服務能釋出頻段資源，藉此加強美國境內5G連網服務應用。

目前美國境內營運的衛星通訊服務，主要使用3.7-4.2GHz頻段作為數據傳輸，對於未來5G網路服務擴張將成為不可或缺頻段，因此FCC日前便透過投票表決通過將此頻段開放競標，預計讓電信業者能持續擴張5G網路服務傳輸吞吐能力。

而既然要求衛星服務業者釋出原本使用無線網路頻段資源，FCC自然也必須對此提供額外補助，貼補這些衛星服務業者遷離、更換設備所需支出成本與損失。

目前FCC計畫藉由投入97億美元貼補衛星服務業者，並且希望在2021年、2023年釋出現行使用頻段，預計在2025年釋出所有使用頻段。

不過，目前尚未確認釋出頻段預計進入競標時程，主要也與衛星服務接下來預計使用頻段尚未決定，同時相關設備也必須做前期準備有關。

對於FCC此項提案，部分FCC委員則是持反對意見，認為FCC濫用權限，同時也未考量資金如何妥善應用，但絕大部分看法則認為這樣的調整有利於美國境內網路技術發展，同時也有利更多以網路基礎建設推動的服務成長。

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