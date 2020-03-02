敵意收購、毒藥策略之餘 傳HP與全錄討論雙方合併事宜

雖然近期展開「毒藥策略」，透過增加股東配股提高本身被收購難度，藉此對抗全錄進行的敵意收購，但相關消息也指出HP已經著手與全錄進行收購合併事宜討論。

在此之前，HP其實就曾保留雙方合併的可能性，但也認為全錄財務狀況無法順利收購HP，同時也強調即使藉由收購合併增加市場發展機會，也應該會是由HP收購合併全錄。

全錄原訂以每股22美元價格收購HP，後續更增加為每股24美元報價，預期以總計總值340億美元價格提議收購HP，但依然未獲得HP執行長Enrique Lores認同，強調全錄低估HP實際市值，強調無論在品牌影響力、整體市值均遠超過全錄。

而全錄後續則計畫透過增加報價吸引HP投資者，並且繞過HP執行長Enrique Lores與董事長Chip Bergh在內成員決議，希望藉此順利收購HP。甚至在更早說明裡，全錄強調已經從花旗、瑞穗銀行及美國銀行獲得總計240億美元且具約束力的融資承諾，預期能以此完成收購HP，同時也認為此次提高價碼後的報價將能說服HP投資者接受收購提議。

另外，全錄也計畫向HP董事會提名11位新董事成員名單，計畫鼓吹投資者替換董事會成員，並且從董事會內部推動併購計畫，因此也讓HP開始推動「毒藥策略」，藉此對抗全錄敵意收購作法。

就市場看法則認為，無論是全錄收購HP，或是轉由HP合併全錄業務都有其難度，因此雙方若有進一步合併計畫，更有可能採取維持雙方品牌營運，而非合併成為單一公司形式。

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