微軟也因疫情影響 預告本季財報營收可能不如預期

除了蘋果，包含微軟稍早也向投資者預告基於新型冠狀病毒疫情影響，本季財報營收表現可能不如原本預期。

依照微軟說明，基於新型冠狀病毒疫情影響，旗下Surface系列產品可能受到供應鏈運作與市場需求減緩而出現銷售減少，同時合作採用Windows作業系統的OEM廠商也同樣面臨相同問題，因此連帶也會影響Windows 10在內作業系統授權銷售，因此可能造成微軟2020財年第三季財報營收結果不如預期。

而連帶受到疫情影響的業者，還包含Intel在內處理器廠商，同樣可能因為疫情衝擊供應鏈運作，使得旗下新款處理器實際供貨時間可能因此延後。

在此之前，蘋果也已經說明因為疫情擴大，使得不少地區工廠產線運作受到影響，其中還包含原物料、關鍵元件供應不足，以及人力短缺等情況，使得旗下多數產品仰賴中國境內產線製作的蘋果產品產能受到影響。

除了產品產能可能受到疫情影響，蘋果面臨困境還包含因為疫情影響的產品銷量。先前在疫情爆發之下，蘋果宣布暫時關閉中國境內直營店Apple Store營運，雖然後續讓部分直營店恢復營運，但多少還是會讓旗下產品銷售表現受到影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》