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GDC 2020最終還是因為新型冠狀病毒影響延期舉辦

聯合新聞網 / 楊又肇

在諸多遊戲業者相繼宣布取消參與之後，GDC 2020主辦單位Informa Tech稍早宣布，將使GDC 2020活動延後至今年夏季。

依照Informa Tech公布消息，今年GDC 2020活動將會延後至今年夏季舉辦，具體時間等細節則會在幾週後對外公布。

由於新型冠狀病毒疫情影響，不少原訂參與GDC 2020的遊戲業者相繼宣布取消活動，使得原本強調活動依然會如期進行的GDC 2020後續也決定延後舉辦。

在此之前，由GSMA主辦的MWC 2020活動也是因為疫情影響，使得多數參展廠商接連宣布退展，造成原定活動如期舉辦的MWC 2020在後續決定取消。另外因為新型冠狀病毒影響而取消活動，還包含原定2月在日本橫濱舉辦的CP+ 2020，同時不少展演活動也同樣因為疫情關係而取消。

而在GDC 2020延後舉辦之後，預計在今年6月於美國洛杉磯舉辦的E3 2020電玩展是否仍會如期展開，或是因為疫情影響而有調整，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 洛杉磯

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