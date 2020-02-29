KDDI計畫以虛擬視覺方式 讓更多使用者遠距「參加」發表會、研討會

有鑑於新型冠狀病毒影響，今年多數發表會均改為線上直播形式舉辦，但難免少了一些臨場參與感，因此日本電信業者KDDI預計藉由5G連網資源，搭配擴增實境或虛擬實境方式，讓使用者能以遠距離方式參與發表會，或是各類研討活動，並且藉由虛擬視覺方式增加實際互動感受。

此項策略將會成為KDDI接下來在5G網路布局重點項目，並且將與日本智慧頭戴眼鏡設備業者NrealLight，以及美國Spatial Systems合作，透過5G連網高頻寬傳輸提供清晰且流暢的虛擬影像視覺互動體驗，讓使用者能以遠距離方式共同參與線上發表會或是線上研討會。

而藉由虛擬視覺方式建構線上發表會現場，並且能透過虛擬實境互動方式模擬親身參與體驗，甚至也能讓使用者藉由擴增實境，或是虛擬實境方式近距離體驗發表產品，或是透過虛擬物件展示方式進行討論。

實際上，三星早在2016年舉辦的Unpacked發表會上就曾使用360度環景相機進行拍攝，讓未能親自參與發表會的人透過Gear VR觀看現場內容，並且一覽當時揭曉的Galaxy S7系列旗艦手機。不過，由於技術瓶頸限制關係，當時評價並不算高。

目前包含NVIDIA、Facebook或HTC都已經針對虛擬實境應用提出類似應用技術方案，預期在5G網路技術持續成長，將能讓此類技術對應影像呈現效果更為清晰、流暢，同時也能帶來更擬真感受。

在近期新型冠狀病毒疫情影響之下，不少手機新品發表會都已經改以線上直播形式呈現，但由於只有講者在台上解說，總是少了現場參與氣氛，因此藉由虛擬視覺技術輔助之下，或許能讓更多人實際參與現場「互動」。

不過，這樣的使用體驗是否能成為主流，依然還是要看虛擬視覺技術能有什麼樣的成長，畢竟在視覺清晰度、穩定性，以及擬真效果仍不算好的情況下，願意透過這樣參與線上發表會的使用意願恐怕也不會太高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》