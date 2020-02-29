Alphabet旗下連網熱氣球服務Loon 攜手電信業者成立HAPS聯盟

目前已經成為獨立公司運作的Alphabet旗下連網熱氣球服務Loon，稍早宣佈與全球各地區電信相關業者合作成立HAPS聯盟，預計透過高空氣球向更多不容易建置網路基礎建設的地區提供無線網路連接資源。

目前加入HAPS聯盟的業者，包含SoftBank旗下太陽能無人駕駛飛機公司HAPSMobile、Alphabet旗下連網熱氣球服務Loon、宇航環境公司 (AeroVironment)、空中巴士國防航天 (Airbus Defence and Space)、中國電信 (China Telecom)、德國電信 (Deutsche Telekom)、Ericsson、美國通信衛星服務提供商Intelsat、Nokia、SoftBank與西班牙電信Telefónica。

而此次成立HAPS聯盟，自然也是期望藉由高空向下提供無線網路方式，藉此解決部分山區、偏遠地帶難以建置網路資源問題，進而讓更多地方的人可以藉由網路促進在地發展成長，同時也能改善偏遠地區難以透過網路快速聯繫的情況。

在此之前，Loon就已經與Softbank旗下HAPSMobile合作提供高空無線網路傳輸服務，並且希望透過成立HAPS聯盟建立統一技術標準與服務規格，同時也能透過更多電信相關業者加入提昇此項服務使用體驗，進而能說服更多業者加入，最終目的自然是希望能以此擴展更多網路使用需求。

在此之前，Loon已經提出更有效率投放、回收連網熱氣球的方式，並且藉由人工智慧方式讓連網氣球能自動以最佳密度維持彼此之間飛行距離，讓運作連接成本效益達到最高，而此次攜手更多電信相關業者，不外乎是為了進一步讓不同地區的合作使用技術規格更能統一，同時也能藉此讓平均佈署成本進一步降低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》