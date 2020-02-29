快訊

謝雪紅變王雪紅？口誤之王 韓國瑜還是輸給他

發病前曾住院…第34例退休少外出「不排除院內感染」

與收購Webpass整併 Google高速光纖網路服務再次更名為Google Fiber Webpass

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早宣佈，將把過去在美國境內地區推行的高速光纖網路服務Google Fiber，連同在2016年收購舊金山網路服務供應商Webpass、後續更名為Google Fiber Webpass的服務合併，之後的正式名稱依然維持採用Google Fiber Webpass。

維持使用Google Fiber Webpass名稱，預期是為了保留一致的品牌識別，同時也能維持Webpass原有品牌認知。

Google Fiber是從2012年開始，由Google以相對低廉價格於舊金山等美國境內城市推行的光纖網路服務，除了希望能讓更多人更容易獲取高速網路資源，更期望透過此項服務推動各地區網路服務供應商良性競爭，而一昧抬高網路服務價格。

而成立於2003年的Webpass，最早是針對舊金山、奧克蘭、聖地牙哥、邁阿密、芝加哥波士頓在內城市地區提供高速光纖網路，在2016年由Google收購後成為旗下業務部門，並且將名稱更改為Google Fiber Webpass。

在稍早宣佈消息裡，則是確定將原本Google Fiber與Google Fiber Webpass兩項性質相同的服務合併，未來將以Google Fiber Webpass名稱繼續運作，而服務覆蓋地區則已經涵蓋舊金山、奧克蘭、聖地牙哥、邁阿密、芝加哥與波士頓，另外也包含奧斯汀與近期進駐的納什維爾，以及丹佛。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 波士頓 芝加哥 Google

延伸閱讀

Google宣布將投資100億美元 擴展美國境內辦公室與數據中心規模

Google：希望續與華為合作

把膠囊旅館搬上飛機 經濟艙旅客也可以躺平

顛覆經濟艙飛行體驗！紐西蘭航空推出Economy Skynest

相關新聞

數據分析公司不當取得用戶個資 臉書提聯邦訴訟

臉書公司（Facebook）今天就數據情報公司oneAudience所採取一項收集社群媒體平台用戶資料的策略，對oneA...

微軟取消參與GDC 2020遊戲開發者大會 將以直播展示原本內容

就在諸多廠商宣布退出參與GDC 2020活動後，微軟稍早也確認取消參與今年度活動，避免新型冠狀病毒影響現場員工、參觀人員健康。

Alphabet旗下連網熱氣球服務Loon 攜手電信業者成立HAPS聯盟

目前已經成為獨立公司運作的Alphabet旗下連網熱氣球服務Loon，稍早宣佈與全球各地區電信相關業者合作成立HAPS聯盟，預計透過高空氣球向更多不容易建置網路基礎建設的地區提供無線網路連接資源。

與收購Webpass整併 Google高速光纖網路服務再次更名為Google Fiber Webpass

Google稍早宣佈，將把過去在美國境內地區推行的高速光纖網路服務Google Fiber，連同在2016年收購舊金山網路服務供應商Webpass、後續更名為Google Fiber Webpass的服務合併，之後的正式名稱依然維持採用Google Fiber Webpass。

Facebook取消今年度F8 2020開發者大會活動 避免疫情影響

除了日前確定取消原訂3月9日至12日間於美國舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，並且跟進取消參與位於波士頓的PAX East遊戲展，以及位於舊金山的GDC 2020遊戲開發者大會，Facebook稍早更確認取消今年度的F8開發者大會，避免受到新型冠狀病毒疫情影響。

Facebook取消年度開發者活動 可能影響蘋果在內業者考慮是否跟進

就在Facebook、Sony、微軟在內業者接連因為新型冠狀病毒疫情影響，紛紛退離上半年於美國境內舉辦的大型展會活動，加上Facebook稍早也確定取消原訂在5月初舉辦的F8 2020開發者大會，因此有更多人開始討論包含蘋果在內業者自行舉辦的開發者大會活動是否也會取消，或是延後舉辦。

陸續向開發者寄送購票通知 Google依然舉辦年度開發者大會

Google稍早開始向獲得抽選資格的開發者寄送通知，表示可以進一步購票參與今年度的Google I/O 2020活動，顯然仍未有計畫取消或延後此次年度開發者大會。

KDDI計畫以虛擬視覺方式 讓更多使用者遠距「參加」發表會、研討會

有鑑於新型冠狀病毒影響，今年多數發表會均改為線上直播形式舉辦，但難免少了一些臨場參與感，因此日本電信業者KDDI預計藉由5G連網資源，搭配擴增實境或虛擬實境方式，讓使用者能以遠距離方式參與發表會，或是各類研討活動，並且藉由虛擬視覺方式增加實際互動感受。

加強與Ericsson、華為競爭 傳Nokia內部討論潛在資產出售與合併

彭博新聞指稱，Nokia內部正考慮潛在資產出售與合併可能性，作為未來布局發展戰略考量。

無限1UP秘技也比不上！「KONAMI密碼」創作者橋本和久逝世

許多遊戲玩家即使不知道什麼是「KONAMI密碼」，至少也都會聽過「上上下下左右左右BA」的操作指令。這組指令，是由曾經參與小島秀夫當年製作的《攔截者 (Snatcher)》、《實況足球》，以及《宇宙巡航艦》等遊戲作品開發的遊戲工程師橋本和久所創，最初應用在《宇宙巡航艦》，後期也出現在《魂斗羅》等任天堂時代眾人熟悉遊戲作品，甚至衍生成為特殊遊戲情懷，並且出現在各個遊戲相關作品。

Bob Iger卸下迪士尼執行長身分 轉由迪士尼樂園負責人接手

迪士尼稍早宣布，現任執行長Bob Iger將卸任，未來將繼續擔任公司執行董事長，而原本職位將由迪士尼樂園、體驗與產品 (Disney Parks, Experiences and Products)公司董事長Bob Chapek接任。

Sony概念電動車Vision-S 開始在奧地利道路測試

如同NVIDIA建造旗下BB-8，並非為了自行建造電動車加入市場競爭，而是作為旗下以電腦視覺驅動的自駕車技術應用方案展示，Sony在今年CES 2020期間展示的概念電動車Vision-S，同樣也是為了展示旗下移動安全技術。而計畫讓此輛概念電動車所搭載移動安全技術更具說服力，Sony稍早更在奧地利境內道路進行車輛實測，藉此確保應用其移動安全技術車輛能順利在公開道路行駛，並且符合相關用路法規。

熱門新聞

一樣三星新機兩樣情！Z Flip在陸9分售罄 S20在韓賣不動

vivo揭曉APEX 2020！一體包覆螢幕設計、5-7.5倍連續光學變焦鏡頭

數據分析公司不當取得用戶個資 臉書提聯邦訴訟

vivo概念機APEX 螢幕下鏡頭吸睛

與收購Webpass整併 Google高速光纖網路服務再次更名為Google Fiber Webpass

富士揭曉新款APS-C片幅機種X-T4 加入機身防震、大幅提昇對焦速度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。