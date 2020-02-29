與收購Webpass整併 Google高速光纖網路服務再次更名為Google Fiber Webpass
Google稍早宣佈，將把過去在美國境內地區推行的高速光纖網路服務Google Fiber，連同在2016年收購舊金山網路服務供應商Webpass、後續更名為Google Fiber Webpass的服務合併，之後的正式名稱依然維持採用Google Fiber Webpass。
維持使用Google Fiber Webpass名稱，預期是為了保留一致的品牌識別，同時也能維持Webpass原有品牌認知。
Google Fiber是從2012年開始，由Google以相對低廉價格於舊金山等美國境內城市推行的光纖網路服務，除了希望能讓更多人更容易獲取高速網路資源，更期望透過此項服務推動各地區網路服務供應商良性競爭，而一昧抬高網路服務價格。
而成立於2003年的Webpass，最早是針對舊金山、奧克蘭、聖地牙哥、邁阿密、芝加哥與波士頓在內城市地區提供高速光纖網路，在2016年由Google收購後成為旗下業務部門，並且將名稱更改為Google Fiber Webpass。
在稍早宣佈消息裡，則是確定將原本Google Fiber與Google Fiber Webpass兩項性質相同的服務合併，未來將以Google Fiber Webpass名稱繼續運作，而服務覆蓋地區則已經涵蓋舊金山、奧克蘭、聖地牙哥、邁阿密、芝加哥與波士頓，另外也包含奧斯汀與近期進駐的納什維爾，以及丹佛。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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