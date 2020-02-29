陸續向開發者寄送購票通知 Google依然舉辦年度開發者大會

Google稍早開始向獲得抽選資格的開發者寄送通知，表示可以進一步購票參與今年度的Google I/O 2020活動，顯然仍未有計畫取消或延後此次年度開發者大會。

在Facebook確認基於考量新型冠狀病毒疫情影響，決定取消今年度的F8 2020開發者大會，並且改以線上直播與數位內容方式與全球開發者互動之後，有越來越多討論聚焦在各個科技業者接下來預計舉辦的開發者大會是否仍會繼續。

而從Google稍早開始向獲得抽選資格的開發者寄送通知，說明可以支付參與Google I/O 2020活動門票費用 (註)，意味目前Google仍未計畫取消或延後此次開發者大會。

註：由於目前全球參與Google I/O開發者大會活動的人潮越來越多，Google後來均採取事先抽選，獲得抽選資格的開發者才能進一步付費購票參與活動，而包含蘋果WWDC活動目前也是採用相同方式，開發者必須事先獲得抽選，才能進行購票參與。

除了Google，包含微軟、NVIDIA也尚未有消息確認是否取消，或是延後舉辦旗下開發者大會活動，但也可能因為距離活動開始仍有一段時間，因此還有一些時間可以觀望疫情影響情況。

而針對預計在3月中旬於舊金山舉辦的GDC 2020遊戲開發者大會，目前已經有不少業者已經決定取消參與，其中包含Sony、Facebook、CAPCOM、Square Enix、EPIC Games、Unity、微軟，以及知名製作人小島秀夫旗下小島工作室均表明取消參與此次活動，而EA方面則是建議內部員工非必要的話，就盡量避免參與此次活動，尚未正式對外說明是否取消展出內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》