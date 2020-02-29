Facebook取消年度開發者活動 可能影響蘋果在內業者考慮是否跟進

就在Facebook、Sony、微軟在內業者接連因為新型冠狀病毒疫情影響，紛紛退離上半年於美國境內舉辦的大型展會活動，加上Facebook稍早也確定取消原訂在5月初舉辦的F8 2020開發者大會，因此有更多人開始討論包含蘋果在內業者自行舉辦的開發者大會活動是否也會取消，或是延後舉辦。

原本受到較大影響的大型展會活動多半是在舊金山舉辦，但Facebook基於安全考量，仍決定取消今年度同樣選在聖荷西舉辦的F8 2020開發者大會活動，避免新型冠狀病毒疫情造成更大影響，同時表示將會透過線上直播等數位內容方式與全球開發者互動。

由於不少人已經開始討論今年GDC 2020遊戲開發者大會可能因為疫情而決定停辦，加上Facebook率先聲明取消今年度的開發者大會活動，或許也可能影響接下來也同樣準備舉辦開發者活動的廠商決定，例如預計在3月下旬於聖荷西展開的NVIDIA GTC 2020，以及微軟與Google的開發者大會活動，而蘋果預計在6月間舉辦的WWDC 2020同樣可能面臨決定是否繼續舉辦的情況。

除此之外，不少看法也認為蘋果或許會因為疫情，進而決定取消原本規劃在春季舉辦發表活動，可能會直接改以線上公布方式揭曉新品，包含新款「iPhone SE 2 (或是iPhone 9、iPhone)」，以及新款iPad機種，另外也預期包含換上新處理器的13.3吋MacBook Pro、新款AirPods耳機與親民價位的HomePod，以及新款Beats耳機產品。

而如果蘋果決定延後，甚至取消今年度的WWDC 2020，預期也會藉由線上直播與數位內容併行方式，藉此與全球開發者溝通、互動。

不過，目前包含微軟、Google，以及蘋果在內業者均未說明是否取消或延後原訂舉辦的開發者大會活動。

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