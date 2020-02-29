微軟取消參與GDC 2020遊戲開發者大會 將以直播展示原本內容

更新：EPIC Games、Unity稍早也確認取消參與此次GDC 2020活動。

就在諸多廠商宣布退出參與GDC 2020活動後，微軟稍早也確認取消參與今年度活動，避免新型冠狀病毒影響現場員工、參觀人員健康。

不過，微軟依然計畫透過線上直播方式，藉此呈現原本準備在GDC 2020說明旗下Xbox Series X、Project xCloud串流遊戲服務，以及更多遊戲相關內容，預計在3月16日到18日間會透過微軟網站展示原訂講解內容。

Sony在更早之前就已經確認從GDC 2020活動退出，而Facebook同樣也決定從GDC 2020展出活動退出，另外包含小島工作室、CAPCOM、Square Enix在內遊戲業者均從GDC 2020活動退出，而小島秀夫也確定因為疫情影響而不會參與今年度活動。

在此之前，GDC 2020展會活動已經基於疫情以影響限制來自中國境內人士參與，同時強調實際受影響參展廠商比例僅佔2%，因此造成影響並不算大，因此將會依照原訂計畫在3月16日至20日間於舊金山Moscone會議中心舉辦。

但即使主辦單位強調GDC 2020展會活動已經與加州公共衛生部、舊金山公共衛生局密切合作，並且隨時掌握展會活動現場疫情狀況，依然無法順利說服業者，因而讓選擇取消參與的廠商數量越來越多，甚至可能造成今年GDC 2020取消舉辦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》