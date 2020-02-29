Facebook取消今年度F8 2020開發者大會活動 避免疫情影響
除了日前確定取消原訂3月9日至12日間於美國舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，並且跟進取消參與位於波士頓的PAX East遊戲展，以及位於舊金山的GDC 2020遊戲開發者大會，Facebook稍早更確認取消今年度的F8開發者大會，避免受到新型冠狀病毒疫情影響。
Facebook在說明中表示，內部曾經考慮僅針對美國境內人士舉辦活動，或是透過線上直播等方式與開發者互動，但基於缺少美國境外地區開發者參與並不妥當，因此最後決定取消今年度的開發者大會活動，並且計畫將原本進行議程改以線上直播等形式呈現。
除了先前確定取消原訂在舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，Facebook稍早也確認取消參與位於波士頓的PAX East遊戲展，以及位於舊金山的GDC 2020遊戲開發者大會，主要考量新型冠狀病毒疫情產生影響，避免旗下員工、開發者在內與會人員發生交叉感染問題。
而考量F8開發者大會往年都是選在聖荷西McEnery會議中心舉辦，因此Facebook決定取消今年度的F8開發者大會活動，可能也會連帶影響NVIDIA接下來在3月下旬於相同地點舉辦的GTC 2020活動是否會繼續舉辦，甚至可能造成其他業者跟進取消今年上半年大型活動。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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