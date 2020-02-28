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數據分析公司不當取得用戶個資 臉書提聯邦訴訟

中央社 / 綜合外電報導
臉書公司示意圖。路透社
臉書公司示意圖。路透社

臉書公司（Facebook）今天就數據情報公司oneAudience所採取一項收集社群媒體平台用戶資料的策略，對oneAudience提出聯邦訴訟。

臉書表示，總部位於新澤西州的oneAudience付費給軟體開發商，在他們的應用程式（App）裡安裝「惡意」軟體，「不當」收集臉書和其他社群媒體網站用戶資料。

臉書平台執法及訴訟主任羅梅洛（Jessica Romero）在部落格貼文裡說：「資安研究人員首先向我們提報oneAudience的行徑，此舉是為我們檢舉資料濫用賞金計畫的一部分。」

「臉書和其他受影響的公司後來對oneAudience採取強制措施。」

根據臉書公司說法，臉書去年底採取的措施包括禁用相關應用程式、對oneAudience寄發法律通知，要求停止相關活動。

羅梅洛表示，臉書呼籲oneAudience配合臉書政策要求的稽核規範，但遭到拒絕。

自從美國總統川普競選團隊僱用的一家政治顧問公司被爆出竊取數千萬名臉書用戶個人資料後，外界要求臉書打擊不當資料使用行為的呼聲，讓臉書壓力倍增。

臉書後來誓言將重新檢視與所有合作夥伴和應用程式簽訂的合約。

推特（Twitter）去年底警告用戶，諸如電子郵件、用戶名稱和最新推文等用戶個資，有可能遭他人透過oneAudience維護的惡意軟體開發套件獲取。

推特警告：「雖然並沒有證據顯示此舉是為了要控制推特帳號，但仍有可能會有人這麼做。」

推特建議用戶檢查智慧型手機上獲准取得資料的應用程式，並取消任何沒在使用或未經辨識的應用程式權限，也呼籲用戶要慎選與社群媒體帳號連動的應用程式。

社群媒體 個資 川普 Facebook 臉書

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