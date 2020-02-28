Google宣布將投資100億美元 擴展美國境內辦公室與數據中心規模

Google與Alphabet執行長Sundar Pichai稍早於官方部落格說明，將繼續投資100億美元，預計擴展美國境內辦公室及數據中心規模。

而在此投資之中，同時也會帶動更多美國境內就業機會，其中不僅包含Google內部職缺，更包含與數據中心維護、運作相關職務，以及相關再生能源應用業務相關職缺，連帶也會帶動辦公室或數據中心所在位置相關經濟發展，因此預期將能透過此項投資增加更多就職機會。

依照說明，Google此次投資將涵蓋美國境內11州，其中包含科羅那多州、喬治亞州、麻薩諸塞州、內布拉斯加州、紐約州、奧克拉荷馬州、俄亥俄州、賓州、德州、華盛頓州，以及Google總部所在的加州，而先前Google業務已經遍及美國境內26個州，並且在多數地區設置辦公室。

不過，目前Google也因涉及市場壟斷而遭美國眾議院司法委員會展開調查，而美國聯邦貿易委員會 (FTC)也針對Google母公司Alphabet過去收購公司情況調查是否涉及逃稅，或是構成壟斷等情況。

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