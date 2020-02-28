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Sony概念電動車Vision-S 開始在奧地利道路測試

聯合新聞網 / 楊又肇

如同NVIDIA建造旗下BB-8，並非為了自行建造電動車加入市場競爭，而是作為旗下以電腦視覺驅動的自駕車技術應用方案展示，Sony在今年CES 2020期間展示的概念電動車Vision-S，同樣也是為了展示旗下移動安全技術。而計畫讓此輛概念電動車所搭載移動安全技術更具說服力，Sony稍早更在奧地利境內道路進行車輛實測，藉此確保應用其移動安全技術車輛能順利在公開道路行駛，並且符合相關用路法規。

目前仍無法確認Sony概念電動車Vision-S是否會採用正式名稱，目前僅知道此款車輛是由打造新款機器狗aibo的Sony內部人工智慧團隊與機器人團隊合力打造，並且以Safety Cocoon作為代稱，車輛上更搭載Sony旗下各款感測元件與影像、聲音相關技術應用方案。

藉由總計33組感測元件判斷車輛內外情況，同時透過影像識別等方式判斷車輛各類狀態，例如是否偏離車道、駕駛是否未專注前方，或是後方車輛是否過於靠近等。而車輛內部也會透過360 Reality Audio聲音技術讓使用者能感受更真實音場，或是透過全景螢幕讓使用者能更直觀瀏覽車輛相關數據。

在奧地利的測試項目，Sony是與奧地利格拉茨汽車生產商麥格納斯太爾 (Magna-Steyr)合作，或許預期以此讓採用Sony移動安全技術的車輛能順利上路。至於Sony接下來是否也會與美國等地區業者合作，並且取得在地測試上路許可，暫時還無法確認，但預期Sony未來將會更多業者合作，藉此推動更廣份的自駕車應用模式。

依照Sony先前公布數據，Vision-S分別配置兩組200kW輸出功率馬達，讓車輛可在4.8秒內完成時速100公里加速，最高時速更可達239公里。

而在四人座的車艙周圍則配置33組感測元件，其中包含用於偵測路面、識別物體、影像色彩的高解析度CMOS感光元件，以及在日間或晚上作為車輛「視覺」的光達，同時Sony也將本身製作的ToF感測元件應用在這款概念車，主要用於識別四周物件、人，同時也用於確認駕駛目光是否維持在前方，並且確保車輛行進過程安全，一旦偵測危險情況就會立即做出反應，或是由駕駛判斷是否踩下煞車，或是轉向閃避。

至於車輛本身則對應Level 2的自駕能力，可以在使用者確認情況下完全控制車輛加速、煞車，以及控制行進方向等操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

奧地利 車道 Sony 電動車 自駕車

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