Bob Iger卸下迪士尼執行長身分 轉由迪士尼樂園負責人接手

迪士尼稍早宣布，現任執行長Bob Iger將卸任，未來將繼續擔任公司執行董事長，而原本職位將由迪士尼樂園、體驗與產品 (Disney Parks, Experiences and Products)公司董事長Bob Chapek接任。

依照說明，Bob Iger將會在2021年底以前繼續擔任迪士尼執行董事長，而目前迪士尼執行長職位將從即日起轉由Bob Chapek接手。

實際上，Bob Iger原訂在去年6月底卸任執行長職位，但後續因業務發展等因素，使得迪士尼多次延長其執行長任期。而在去年推出採訂閱使用的Disney+串流影音服務時，Bob Iger也擔任重要推手，並且讓迪士尼在今年第一季至少累積2650萬名訂閱用戶，同時也讓此項串流影音服務成為迪士尼市場發展重點產品。

而在2017年底以總計524億美元等值金額收購21世紀福斯電影工作室等資產，對於未來迪士尼在原創內容市場布局也有一定助力，同時接下來的資源整併工作，預期也會成為新任執行長Bob Chapek重點任務。

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