無限1UP秘技也比不上！「KONAMI密碼」創作者橋本和久逝世

許多遊戲玩家即使不知道什麼是「KONAMI密碼」，至少也都會聽過「上上下下左右左右BA」的操作指令。這組指令，是由曾經參與小島秀夫當年製作的《攔截者 (Snatcher)》、《實況足球》，以及《宇宙巡航艦》等遊戲作品開發的遊戲工程師橋本和久所創，最初應用在《宇宙巡航艦》，後期也出現在《魂斗羅》等任天堂時代眾人熟悉遊戲作品，甚至衍生成為特殊遊戲情懷，並且出現在各個遊戲相關作品。

最早消息，是由曾與橋本和久在工作上有交流的遊戲作曲家竹之內裕治，透過個人Twitter帳號透露橋本和久已在2月25日晚間離開人間，而KONAMI後續也透過官方Twitter證實橋本和久已經逝世。

橋本和久最早創立「上上下下左右左右BA」的操作指令，是基於《宇宙巡航艦 (Gradius)》難度太高，因此在程式編碼中加入此操作指令內容，在遊戲中輸入此項指令即可讓玩家控制機體增加兩個子機，並且加上對地導彈與防護罩功能，同時每過一關就能增加一次使用此項指令次數。

We are saddened to hear about the passing of Kazuhisa Hashimoto, a deeply talented producer who first introduced the world to the "Konami Code".



Our thoughts are with Hashimoto-san's family and friends at this time. Rest In Peace. pic.twitter.com/vQijEQ8lU2 — Konami (@Konami) February 26, 2020

而在後續推出的《魂斗羅》也同樣加入此項秘技，讓玩家操作角色可以一次增加30條人命，並且成為許多當時玩家熟悉的操作指令，後來更衍生成為一種遊戲情懷，甚至成為諸多遊戲相關作品的彩蛋、致敬內容，例如小島秀夫後來也在《潛龍諜影》系列致敬此項指令，而動畫《無敵破壞王》也同樣對此指令致敬，顯見此操作指令不僅成為玩家之間拉近距離的共同記憶，更進一步成為不可取代的情懷。

除了「上上下下左右左右BA」操作指令成為許多玩家共同回憶，最早出現在任天堂《超級瑪莉歐》的無限1UP秘技，其實也是不少玩家共同記憶，但相較「上上下下左右左右BA」的操作指令所產生影響，顯然還沒有那麼深遠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》