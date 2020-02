無限1UP秘技也比不上！「KONAMI密碼」創作者橋本和久逝世

許多遊戲玩家即使不知道什麼是「KONAMI密碼」,至少也都會聽過「上上下下左右左右BA」的操作指令。這組指令,是由曾經參與小島秀夫當年製作的《攔截者 (Snatcher)》、《實況足球》,以及《宇宙巡航艦》等遊戲作品開發的遊戲工程師橋本和久所創,最初應用在《宇宙巡航艦》,後期也出現在《魂斗羅》等任天堂時代眾人熟悉遊戲作品,甚至衍生成為特殊遊戲情懷,並且出現在各個遊戲相關作品。

最早消息,是由曾與橋本和久在工作上有交流的遊戲作曲家竹之內裕治,透過個人Twitter帳號透露橋本和久已在2月25日晚間離開人間,而KONAMI後續也透過官方Twitter證實橋本和久已經逝世。

橋本和久最早創立「上上下下左右左右BA」的操作指令,是基於《宇宙巡航艦 (Gradius)》難度太高,因此在程式編碼中加入此操作指令內容,在遊戲中輸入此項指令即可讓玩家控制機體增加兩個子機,並且加上對地導彈與防護罩功能,同時每過一關就能增加一次使用此項指令次數。

We are saddened to hear about the passing of Kazuhisa Hashimoto, a deeply talented producer who first introduced the world to the "Konami Code".



Our thoughts are with Hashimoto-san's family and friends at this time. Rest In Peace. pic.twitter.com/vQijEQ8lU2