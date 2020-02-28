加強與Ericsson、華為競爭 傳Nokia內部討論潛在資產出售與合併

彭博新聞指稱，Nokia內部正考慮潛在資產出售與合併可能性，作為未來布局發展戰略考量。

Nokia先前已經出售旗下手機等業務，並且將本身發展聚焦在網路基礎架構與通訊設備在內項目，同時在市場上也與Ericsson、華為在內業者直接競爭。

在目前5G網路發展中，Nokia已經獲得66份網路技術提供合作合約，其中已經有19個Nokia供應設備合作業者建置的5G網路服務已經投入商用階段。

至於與Nokia有直接商業競爭關係的Ericsson，日前則是表示已在全球地區累積達80個合作夥伴，其中已經有24個5G網路技術服務合作夥伴已經投入正式商用。而華為在日前對外說明中，則表示已經在全球市場獲得91個5G網路技術合約，其中有47個是在歐洲地區，27個在亞洲地區，其他地區加總共有17個，中興方面則是在去年11月表示已經獲得35個5G網路技術合約。

顯然過去以網路通訊聞名的Nokia，在目前5G網路市場競爭處於偏落後情況，甚至與Ericsson、華為在5G網路技術布局腳步稍嫌落後。此次傳出計畫再度對外出售資產，甚至考慮採取業務合併方式，預期也是為了讓本身財務結構更為精簡，以利後續在5G網路市場競爭。

不過，Nokia方面則是對此傳聞不予回應。

另一方面，美國政府方面有意聯盟其他國家擴大投資Nokia與Ericsson，避免華為在5G網路市場布局取得領先主導地位，而接下來的5G網路應用布局競爭，顯然會因為毫米波等技術擴大應用，將在下半年更顯激烈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》