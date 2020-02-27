真能依賴AI判讀情緒？工程師打臉：若「誤解」恐怕更危險

近幾年來，臉部辨識技術愈來愈普及。中國用大量的監視器搜尋人臉，亞馬遜的新系統也將臉部辨識引入執法系統。但你以為身份辨識就是終點嗎？在軟體辨識「身份」之後，科技公司正打算讓軟體也能讀出「情緒」！

在未來，這類的科技將大行其道，包括工作面試很可能都會透過面部辨識技術來進行。

當然，這又會帶來新的危險。2000多年前，亞里斯多德就說，臉是心靈的窗戶。直到今天，人類不分年紀、性別和文化背景，臉部表情仍然是我們了解其他人感受最直接的方式：眉頭輕輕揚起代表困惑，笑臉代表幸福，眉頭深鎖代表難過。

真的是這樣嗎？其實，人心幽微，察言觀色並不一定可靠，要不然，為什麼我們生活中會充滿了各種「誤解」？

最近，一群心理學家分析了幾百份關於面部表情和情緒的關係的研究，分析的結果讓人大出意外：如果你還認為人的情緒和他們的表情之間有科學連結的話，那你可就錯了。換句話說，看到一個人在笑，千萬別就此認定：這個人一定很快樂。

情緒的情境很重要

麗莎．費爾德曼．巴雷特（Lisa Feldman Barrett）是波士頓東北大學（Northeastern University）一位傑出的心理學教授，主要研究情感科學，擔任該校跨學科情感科學實驗室的主任，也是人類情緒與表情關聯性研究的共同主持人。

這位TED常客最近在西雅圖向美國科學促進會的成員承認：「分析得出這樣的結論，我們自己也嚇了一跳。」

巴雷特和一起研究的同事發現，以「生氣」為例，在都會長大的成人不爽的時候，有三成的比例會皺眉。

換句話說，在另外七成的不爽時刻，他們並不會用皺眉表現情緒，而是用其他的臉部表情。巴雷特說，「皺眉並不一定是生氣，人們專注的時候會皺眉，聽到爛笑話的時候會皺眉，放屁的時候會皺眉，很多時候都會皺眉。」

皺眉是表達「不爽」的表情之一，但絕對不是不爽的唯一表達方式。臉部表情並不總是表裡合一，這種現象並不止於不爽（生氣）的時候，研究人員發現在六種基本情緒中──生氣、厭惡、恐懼、快樂、悲傷和驚訝都是這樣。

問題來了，如果人們的表情難以解讀，科技公司開發人工智慧演算法，想要解讀人的表情和背後情緒，可能嗎？

例如微軟之前就曾說，該公司開發的情緒API可以透過檢視影像，偵測一個人的情緒狀態。但微軟的說法，有不少科學家表示懷疑，俄亥俄州大學的電腦工程師馬丁尼斯（Aleix Martinez）就批評，想要從臉部影像中讀出情緒的科技公司，往往忽略了「情境」的重要性。

表情不一定出賣你？

首先，臉部表情只是非語言表達的一種，其他方式還包括身體姿勢，都是人經常使用來彼此溝通的方法。機械辨識情緒的時候也必須考慮到這些非語言的訊息。馬丁尼斯以一個實驗當例子。在這個實驗中，研究人員放一張臉部表情的近距離相片給測試者觀看，相片中的男子整張臉漲紅，嘴巴因為尖叫張得大大的。

光看這個表情，參與試驗的人都會說這個男人非常生氣，但當鏡頭慢慢拉遠，他們就會看到這個人其實是美式足球員，他正興奮的張著手，慶祝自己的球隊進球：看似生氣的表情其實正是開心的表情。

馬丁尼斯博士認為，如果人在大部分的時候都無法偵知其他人的情緒狀態，電腦更沒有辦法。「有些公司說他們可以（捕捉人的情緒），並把這些技術用在我覺得很危險的場合，像是用來面試的時候。」

「現在已經有公司要面試者繳交『面試影片』，然後用機器學習系統來分析面試者的情緒和個性，最後根據機械分析表情的結果決定是否聘僱。這實在很危險，」他結論。

當「人工智慧」大行其道，這種機器「誤解」將會愈來愈普遍，在身份辨識之外，帶來新威脅。

（作者／ 李國盛 本文出自2020.2.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）