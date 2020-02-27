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KONAMI 密碼「上上下下左右左右BA」設計者橋本和久逝世 享壽 61 歲
橋本和久曾參與小島秀夫的《攔截者》（Snatcher）、《實況足球》以及《宇宙巡航艦》的開發工作，甚至曾在採訪中承認過，第一次玩《宇宙巡航艦》大型電玩版時覺得很難。
若你是經歷 8-bit 時代的玩家一定對 ↑↑↓↓←→←→BA 這組 KONAMI 經典密碼不陌生，但它的創造者，KONAMI 遊戲設計師橋本和久已在 25 日逝世。
這組密碼最早出現在 FC 版的《宇宙巡航艦》（Gradius）上，是當時橋本和久為了幫助開發人員用最強火力順利測試遊戲添加的指令，後來更因經典動作遊戲《魂斗羅》30 條命指令成為家喻戶曉的電玩密技，後來還被金氏世界紀錄登錄為「最被玩家廣為認識的密技」。
橋本和久曾參與小島秀夫的《攔截者》（Snatcher）、《實況足球》以及《宇宙巡航艦》的開發工作，他自己甚至曾在採訪中承認過，第一次玩《宇宙巡航艦》大型電玩版時覺得很難，也成為他日後設計 ↑↑↓↓←→←→BA 的動機。
他逝世的消息一開始是由 KONAMI 遊戲音樂家竹之內裕治所發布，後來 KONAMI 官方也在 Twitter 上公布了這段消息。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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