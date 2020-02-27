疫情影響…EA、小島工作室決定取消參與GDC 2020

即便GDC 2020主辦單位強調與加州公共衛生部、舊金山公共衛生局密切合作，隨時掌握展會活動現場是否出現疫情感染情況，但似乎無法阻止遊戲相關業者因擔心疫情影響而決定取消參與的情況。在Sony、Facebook等業者接連宣布退出GDC 2020展會活動之後，EA方面也表明將會取消此次參與活動，而知名遊戲製作人小島秀夫稍早也確認不會參與此次GDC 2020主題演講活動，同時小島工作室成員也不會參與此次大會。

小島秀夫表示，過去連續11年參與GDC遊戲開發者大會主題演講的紀錄，將在今年畫下休止符。因為新型冠狀病毒疫情影響之下，小島秀夫稍早在Twitter頁面證實將取消參與此次GDC 2020活動，同時也確認小島工作室成員也不會參與此次活動。

It would been 11 years since I did keynote speech at GDC so I was really looking forward to this opportunity. But under the current circumstances we, Kojima Productions decided not to attend GDC this year. I feel sorry for those who looked forward to it. https://t.co/z9VJbct80q — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 25, 2020

而EA稍早也由EA廣告產品開發人員Alex Sherer透露公司內部已經基於疫情影響，建議員工不要參與此次活動，意味接下來EA也會正式對外公告取消參與此次GDC 2020。

在此之前，包含Sony、Facebook、CAPCOM、Squre Enix在內業者都已經宣布取消參與GDC 2020活動，而部分中國廠商則是因為疫情管制等情況無法參加，或是自行取消參展。

除了GDC 2020，近期受影響的大型展會還包含同樣在舊金山市區展開的RSA安全技術大會，以及預計在波士頓舉辦的PAX電玩展，至於原本預計舉辦的西班牙MWC 2020展會活動，則是因為多數重點業者退展，進而取消整個展會活動。

其他影響還包含暴雪娛樂原訂在南韓舉辦的《鬥陣特攻》賽事，以及SNK原訂在2月底於日本展開的《侍魂 曉 (SAMURAI SHODOWN)》，以及《THE KING OF FIGHTERS XIV》世界冠軍決賽，預期接下來在疫情持續影響之下，可能還會有更多大型活動可能面臨延後，甚至取消舉辦情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》