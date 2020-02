疫情影響…EA、小島工作室決定取消參與GDC 2020

即便GDC 2020主辦單位強調與加州公共衛生部、舊金山公共衛生局密切合作,隨時掌握展會活動現場是否出現疫情感染情況,但似乎無法阻止遊戲相關業者因擔心疫情影響而決定取消參與的情況。在Sony、Facebook等業者接連宣布退出GDC 2020展會活動之後,EA方面也表明將會取消此次參與活動,而知名遊戲製作人小島秀夫稍早也確認不會參與此次GDC 2020主題演講活動,同時小島工作室成員也不會參與此次大會。

小島秀夫表示,過去連續11年參與GDC遊戲開發者大會主題演講的紀錄,將在今年畫下休止符。因為新型冠狀病毒疫情影響之下,小島秀夫稍早在Twitter頁面證實將取消參與此次GDC 2020活動,同時也確認小島工作室成員也不會參與此次活動。

It would been 11 years since I did keynote speech at GDC so I was really looking forward to this opportunity. But under the current circumstances we, Kojima Productions decided not to attend GDC this year. I feel sorry for those who looked forward to it. https://t.co/z9VJbct80q