創造全新營收機會？Uber開始測試車頂廣告業務

Adweek報導指稱，Uber開始在美國亞特蘭大、達拉斯與鳳凰城在內地區進行全新廣告服務測試，預計向合作司機提供費用架設車頂燈箱廣告，並且提供額外油資補貼，藉此獲取更多廣告營收。

依照說明，Uber將會選擇上述三座城市作為預先測試地點，並且向合作司機提供300美元費用，協助在車上架設車頂燈箱廣告，並且提供可讓司機每週在路上額外行駛20小時車程的100美元費用，藉此增加廣告在路上曝光時間。

至於廣告內容也會依照8秒鐘定律準確抓住觀看目光，並且透過靜態或影片內容達成廣告目的，同時廣告內容也會依照各地區、日期進行客製化。

此項業務預計會在今年4月1日啟動，並且透過與計程車廣告投放廠商Adomni合作的全新部門Uber OOH (Out of Home,戶外廣告)負責廣告內容營運。而之所以選擇採用車頂燈箱廣告形式運作，而非車身廣告形式，主要是基於採用數位廣告投放模式，藉由網路連線以更有效率形式換置廣告內容。

另一家總部同樣位於舊金山的Firefly，早在2018年就與Uber、Lyft司機合作，在其駕駛車輛裝設車頂燈箱廣告，並且在全美5個城市運作，並且與合作司機拆分廣告利潤。接下來若Uber開始推行此項廣告業務，是否會與Firefly原本與Uber司機合作產生衝突，目前還無法確認。

而Uber最大競爭對手Lyft，稍早也宣布收購另一家提供車頂燈箱廣告業務服務的Halo Cars，預計透過與旗下合作司機合作推動廣告業務內容。

以目前Uber、Lyft在內服務在美國境內盛行情況，確實將能成為相當好的移動廣告平台，只是這部份顯然也要看合作司機是否願意在自己車輛上裝載廣告燈箱，另外也必須考量在貼補費用情況下，是否能與廣告營收達成正向平衡，甚至能夠帶來全新營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》