獲得日商8.56億美元投資之餘 Grab傳與競爭對手Gojek洽談合併

相關消息指稱，過去接手Uber東南亞業務，並且獲得微軟、SoftBank，以及光陽在內企業投資的Grab，將可能與同樣在東南亞提供app叫車的Gojek合併。

就在Grab稍早確認從三菱日聯金融集團、東洋情報系統株式會社 (TIS)在內日本業者獲得總計8億5600萬美元資金之餘，TechCrunch網站更從消息人士方面獲知，在東南亞業務同屬競爭關係的Grab與Gojek已經在2月初進行進一步洽談，雙方可能會準備討論業務合併。

2012年6月於馬來西亞成立的Grab，目前已經從Softbank、滴滴、Uber、微軟、Tiger Global、淡馬錫控股等獲得融資，Grab在去年11月累積融資金額前後已經超過91億美元，稍早更由三菱日聯金融集團以7億美元投資，而東洋情報系統株式會社同樣以1億5600萬美元投資Grab，顯示市場對於Grab發展潛力相當看好。

而2010年在印尼成立的Gojek，則是在2019年中旬累積33億美元融資金額，並且持續獲得包含中國京東、騰訊、Google、紅杉資本印度，以及三星在內業者投資。

以服務覆蓋範圍來看，由於Grab在2018年收購Uber原本在東南亞場業務，使得Grabc服務範圍涵蓋馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、越南、柬埔寨、緬甸與菲律賓，而Gojek目前服務業務則涵蓋印尼、越南、新加坡、泰國與菲律賓，因此與Grab成為直接競爭對手。

以服務項目來看，Grab提供摩托車、個人車輛與計程車等車種預約乘坐服務，並且額外提供行動支付、餐飲外送、貨品快遞，甚至包含保險業務，而Gojek則同樣提供不同車種預約乘坐服務，以及包含行動支付、餐飲外送、貨運等服務，基本上服務項目與Grab幾乎相近。

在市場上的競爭，兩者同樣採取高額補貼方式吸引司機提供服務，雖然順利帶動龐大預約使用量，但同時也形成明顯虧損，因此在雙方洽談合併過程中，或許也會考慮調整原本補貼方案，並且擴展其他業務發展，以利旗下業務能健康

不過，目前雙方洽談仍未有具體共識。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》