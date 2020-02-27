為了穩住市佔率？傳Google有意向美國申請恢復與華為合作

雖然先前警告使用者避免自行安裝GMS服務內容，進而造成手機在使用過程發生無法預期的安全認證問題，但相關消息指稱Google有可能向美國政府申請恢復與華為之間的合作許可。

依照歐洲多個消息來源指稱，Google目前已經向美國政府提出許可申請，希望能與華為恢復合作。不過，目前並未有進一步消息，因此也無法確認華為手機是否能因此順利恢復獲得GMS服務認證。

目前因為美國出口禁令影響，使得華為從去年推出的Mate 30系列開始，到近期華為更新的Mate Xs、MatePad Pro，以及榮耀推出新機，雖然還是為採用Android作業系統，卻無法順利取得GMS服務認證，因此華為改以旗下HMS服務取代，並且透過AppGallery應用服務商店提供功能擴展。

甚至為了藉由本身手機出貨量優勢，華為更以豐厚獎金吸引開發者加入HMS服務應用內容設計，並且標榜AppGallery已經成為規模全球第三大的應用服務商店，同時也計畫建立獨立於Google Play Store、iOS App Store以外的內容生態系統。

而從過去與華為也有深度合作的Google立場來看，失去與華為合作機會，對於整體Android市佔生態將會產生相當影響，甚至可能對本身服務發展可能產生潛在危機，因此積極爭取與華為恢復合作，實際上能帶來不少助益。

不過，在華為目前已經準備以自身HMS服務布局海外市場，並且預期建造自有生態規模，是否還會與Google繼續維持合作採用GMS服務，或是僅以AOSP形式採用Android作業系統，並且繼續推廣旗下HMS服務生態系統，目前也還無法確定。

就華為立場來看，就目前海外市場布局發展，確實採用Google提供的GMS服務會相對容易，但是如果成功建立自有HMS服務市場生態，甚至可以在產品上與他人做出更明顯差異化，同時也相對不用受限於Google產品更新進度。

因此如果要同時維持本身HMS服務發展，一方面也要維持與Google合作關係，或許未來華為會採取兩種模式併行發展，只是這樣的情況或許也要看華為與Google之間如何協商，以及美國政府最終是否同意Google與華為恢復合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》