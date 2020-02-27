佔地更大、商品更多！Amazon Go Grocery無人雜貨店啟用了

相較於先前在西雅圖、舊金山等城市啟用的Amazon Go無人商店，亞馬遜稍早於西雅圖市區啟用第一家Amazon Go Grocery無人雜貨店不僅佔地高達960平方公尺，更陳列超過5000種生鮮商品，而店內除了必要人力之外，同樣沒有收銀台，消費者一樣僅需在進入店內前開啟登入個人亞馬遜服務帳號，並且在店內拿取需要商品，走出店門即可完成自動識別與結帳。

這家無人雜貨店位於西雅圖派克街610號 (鄰近景點包含派克市場與星巴克創始店)，佔地面積高達960平方公尺，並且陳列超過5000種生鮮商品，除了負責補貨、上架陳列，以及現場提供協助的人力，店內同樣未設置任何收銀台或其他收費方式，消費者一樣可以進入店內拿取商品，走出店門即可自動從手機登入的亞馬遜帳號綁定金融卡扣款付費。

而為了加快消費者進入店內時間，亞馬遜也在門口提供QR Code內容，讓消費者能直接掃碼開啟個人亞馬遜服務帳號 (或是提示下載安裝)，而消費者也能自行先登入個人帳號，進入店門僅需掃碼確認即可完成消費身分認證。

另外，為了簡化店內消費流程，Amazon Go Grocery無人雜貨店並未提供現場秤重等生鮮商品後續處理服務，所有商品都已經預先標示價格，方便使用者拿了就走，同時也能讓系統更容易識別計價。

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相比過去在西雅圖、舊金山等城市啟用的Amazon Go無人商店，由於Amazon Go Grocery無人雜貨店佔地規模相對較大，同時提供陳列商品數量也相當豐富，即便比起美國多數超市規模已經小了一些，但相對還是會增加店內識別消費者是否從架上拿取商品，以及拿了哪些商品等識別難度，因此也考驗店內識別系統與背後支撐的AWS雲端服務運作效率。

在Amazon Go Grocery無人雜貨店店內提供銷售商品，自然與過去推行的Amazon Go無人商店明顯不同。

前者鎖定居家生活消耗品，以及各類生鮮食品，甚至包含各種立即可吃的熟食商品，而後者主要還是鎖定消費者拿了就走的簡易餐點、飲料等，因此在吸引消費群眾類型就會有明顯不同，在未來商店位置分布也會採取不同策略，例如Amazon Go Grocery無人雜貨店可能會設置在距離住宅區較近位置，而Amazon Go無人商店則會設置在距離較多人通勤往來地點。

不過，雖然標榜無人運作模式，但考量店內依然配置基本的補貨、服務人員，因此Amazon Go Grocery無人雜貨店與現有Amazon Go無人商店依然會有營業時間限制。目前Amazon Go Grocery無人雜貨店每週日到週四營業時間為上午7點到晚上11點，週五至週六的營業時間則延長至凌晨12點，並且提供免費一小時停車服務。

除了亞馬遜投入無人商店布局，目前美國境內也有不少新創團隊如AiFi、Grabango等投入無人商店系統建置設計，而包含Walmart、7-ELEVEN、全家便利商店在內通路業者也開始布局無人商店技術發展，希望藉此讓人力資源能有更好分配應用。

就先前消息指稱，亞馬遜計畫將Amazon Go的無人商店營運模式帶到更廣泛應用場景，例如連鎖餐飲業者OTG旗下CIBO Express機場商店，或是全球第二大連鎖電影院業者Cineworld旗下Regal電影院均有可能成為亞馬遜技術推廣對象，而亞馬遜也可能將吾人商店營運模式帶到棒球場等消費場景，讓使用者能透過更快方式購買所需商品，並且能節省大量時間。

相關說法更指出，亞馬遜將會在2020年對外推廣旗下無人商店應用技術，預期會在2020年底吸引超過數百家商店合作。而一旦這樣的合作模式成功，意味亞馬遜將能以此順利與市場競爭對手建立合作，同時也能促使旗下AWS雲端服務應用成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》