呼籲統一標準充電規格後…歐盟準備要求簡化電池更換難度

除了呼籲業者採用統一標準充電規格設計，歐盟接下來也可能推動要求業者必須讓手機在內電子設備電池容易更換。

依照荷蘭網站Het Financieele Dagblad報導，在歐盟委員會副主席Frans Timmermans預計於3月中旬提案內容表示，希望業者能將手機在內電子設備採取電池容易更換的設計，讓電子設備在後續維修能夠輕易更換電池，以利改善電子設備電池老化影響使用年限問題，同時也能因此降低電子垃圾生成數量。

就提案內容來看，並非要求業者將電子設備改為可更換電池形式，而是簡化電池更換維修難度，避免電池拆換難度過高，導致電子設備內建電池老化後，僅能直接購買新品替換。

其他方面，提案內容也包含要求業者針對電子設備提供充足維修零件供應，以利提供維修服務的第三方業者取用，增加電子設備修復效率，同時也計畫建立橫跨整個歐盟地區的電子廢棄物回收系統，透過流程簡化加快回收可用材質。

依照Frans Timmermans提案內容，認為充分延長電子設備使用年限，將能有效降低電子廢棄物生成比例。不過，在目前電子設備價格日趨低廉，同時新品推出速度也越來越快，是否能因為簡化電池更換維修難度，而使電子廢棄物生成比例降低，其實還很難說。

一如歐盟過去推動統一充電標準，目的希望能讓電子設備透過相同充電器補充電力，藉此減少充電器廢棄問題，但通常電子設備還是會在盒裝內就會附上一組充電線、充電器，是否因此降低廢棄充電器問題，似乎也很難說。

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