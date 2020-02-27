foodpanda擴展實體門市數 推動「熊貓嚴選」生鮮雜貨外送到府

foodpanda稍早公布旗下自有品牌電商「pandanow熊貓嚴選」營運狀況，說明如何藉由巨量數據分析、自建倉儲與外送系統，讓雙北精華地區使用者能享受20分鐘內外送到府的生鮮雜貨線上購買服務。

「pandanow熊貓嚴選」是foodpanda創立自有電商品牌，主要延續去年推行提供超過2000種生鮮雜貨商品的「熊貓商城」外送服務，藉由巨量數據分析判斷哪些商品是消費者經常購買，藉由「pandanow熊貓嚴選」服務讓消費者能在更快時間收取線上訂購商品。

而在「pandanow熊貓嚴選」服務上線三個月內，foodpanda便在台北市及新北市開設實體門市，分別在新北市三重設置創始店，並且先後啟用台北市中山店、內湖店、中正店，以及稍早開幕的新北市中和店。

藉由5間實體門市，「pandanow熊貓嚴選」服務將能在每日上午10點至凌晨12點，讓消費者從目前篩選近200個品牌、超過700種日常用品中挑選生活用品，或是包含零食飲料、烹飪食材、嬰兒用品等，並且能在台北市與新北市精華地區提供便利的20分鐘送達服務。

foodpanda表示，「pandanow熊貓嚴選」服務藉由巨量數據分析實際了解消費者實際購物需求，同時藉由自建倉儲、實體門市存放「pandanow熊貓嚴選」商品，讓門市人員可以在接獲訂單後立即揀貨，並且進行包裝，隨即再由外送人員將貨品送達指定地點，藉此完成一站式線上採購外送服務。

除了現有5家實體門市，foodpanda表示接下來將會持續讓實體門市數量增加，藉此在更多地區提供便利的「pandanow熊貓嚴選」服務。

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