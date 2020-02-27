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避免疫情影響投資者會議 蘋果希望曾造訪中國的與會者先隔離

聯合新聞網 / 楊又肇

除了先前針對新型冠狀病毒影響，預先在季度投資備忘錄中說明本季財報原本營收目標及iPhone銷售預測可能面臨調整，蘋果在稍早向投資者寄送通知裡，同樣針對即將展開的投資者會議提醒近期疫情影響注意事項，並且呼籲曾在2月期間造訪中國的投資者必須確保預先做好至少14天自主隔離，甚至建議有潛在感染情況的投資者避免參與此次會議。

依照蘋果在信件中說明，將會依照美國疾病管制與預防中心 (CDC)針對新型冠狀病毒防疫指示，針對接下來即將展開的投資者會議進行相關防疫措施，同時也會與公共衛生專家進行密切協商。

對於過去曾在2月期間造訪中國的投資者，蘋果要求至少必須在投資者會議正式舉辦前14天完成自主隔離，確認沒有感染疑慮才能參與此次投資者會議。另外，若投資者本身有潛在感染情況的話，蘋果則是建議避免參與此次會議，避免造成相關影響。

而針對無法親自參與此次會議的投資者，蘋果將額外提供線上方式參與提案表決，同時也能參與線上會議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

新型冠狀病毒 疫情 iPhone 蘋果

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