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通訊大展疫情停辦 科技廠另類交流

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
雖然今年MWC取消，仍有許多廠商想辦法推銷產品，與產業、消費者端進行交流。 美聯社
雖然今年MWC取消，仍有許多廠商想辦法推銷產品，與產業、消費者端進行交流。 美聯社

地下的世界通訊大展！西班牙巴塞隆納的世界通訊大會（MWC）是全世界重要的科技展覽，今年因為新冠肺炎疫情影響停辦，但仍有廠商，如華為在當地舉辦自己的小型展覽，也有小型廠商利用視訊開會等方式，持續交流。主辦單位宣布，會針對疫情影響，思考展覽有關的創新模式。

非正式聚會更有交流性

根據《歐洲新聞網》報導，原本將舉辦的MWC，4天的展覽預計可以為西班牙帶來超過10萬名觀光客的盛況，但隨著新冠肺炎疫情蔓延，在科技大廠LG、愛立信、英特爾、諾基亞跟索尼相繼宣布不參加MWC後，主辦單位GSMA便宣布將展覽取消。

不過網路上有人開始號召「非正式MWC」。「GSMA沒有辦法容納各種廠商，小型、較自由的廠商交流能更有效建立合作。」英國電信雜誌記者陶德表示，非正式的MWC中，擺脫過往MWC的制式化，這讓廠商的交流更加方便，也會有更多不一樣的火花，讀者對於這些交流反而比往年還期待。

斯諾維尼亞的科技線記者傑托維奇也同意這項說法，他透露許多科技廠對於MWC每平方公尺高達1200歐元的場地費怨聲載道，而且現場一些基礎設施架設還規定要用GSMA指定的設備，如果用自己的還需要冒被罰款的風險。

各種「參展」方式

雖然活動取消，廠商仍透過視訊會議等創新作法交流。以德國廠商「碳行動」為例，他們就將會議改在飯店內舉辦，推銷他們以碳纖維科技製造的手機。中國手機大廠華為也舉辦小型的手機展出，邀請450位名額參加，並開放少數媒體訪問客戶端的執行長理查；華為副品牌榮耀也會舉辦手機發布會直播。

《GNN新聞網》提到，國內電腦大廠技嘉科技也會轉以線上展形式來呈現在5G科技的研發成果，如大型活動的即時VR體驗、智慧車聯網與自駕車、及應用於智慧城市的新服務等。《歐新網》也提到，持續舉辦MWC到2023年的GSMA也承諾，每年的展覽模式都會根據廠商與消費者互動狀況進行調整。

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