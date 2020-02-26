Qualcomm開始對外提供Snapdragon XR2 5G運算平台參考設計

去年在夏威夷舉辦的Snapdragon技術大會中公布全新Snapdragon XR2 5G運算平台時，Qualcomm便透露將推出以此運算平台的參考設計，讓更多OEM業者能以此打造混合實境頭戴裝置。而在稍早，Qualcomm進一步確認將以兩組2K解析度LCD面板對應虛擬視覺，並且藉由5G連網傳輸影像內容，以60GHz形式穩定連接運作，同時機身也會搭載7組相機鏡頭作為影像識別，或是進行定位使用。

依照Qualcomm先前說明，Snapdragon XR2 5G運算平台不僅結合5G連網能力，相比前一代產品更具備2倍CPU與GPU運算效能，同時可對應單眼3K x 3K解析度、90fps的穩定視覺感受，並且對應4倍影片傳輸頻寬，最高可支援8K@60fps或4K@120fps形式影片播放，另外也能透過提昇11倍的人工智慧運算能力，讓虛擬視覺內容呈現更加正確、穩定且自然。

而透過7組鏡頭系統精準追蹤頭部角度、嘴巴動作、眼睛視點位置，更能藉由判斷26個骨架識別手勢內容，並且能以電腦視覺方式快速識別環境細節，藉此進行3D場景重建，同時實現精準定位。

合作夥伴部分，Qualcomm將與Facebook旗下Oculus Rift、HTC VIVE、微軟與Google等業者合作軟硬體設計，同時也預期與市面上超過30家OEM業者合作，藉由Snapdragon XR2 5G運算平台建造更真實且互動自然的混合實境體驗。

Qualcomm將開始向合作業者提供基於Snapdragon XR2 5G運算平台的參考設計，讓更多業者能以此打造多元混合實境頭戴裝置，並且進一步推動豐富的混合實境體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》