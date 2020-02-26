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Qualcomm強調5G處於「剛起步階段」 盼與業者合作建立更龐大生態

聯合新聞網 / 楊又肇

原訂在西班牙MWC 2020期間揭曉的第三代5G連網晶片Snapdragvon X60，因MWC 2020展會活動後續取消而提前公布之後，Qualcomm稍早在美國聖地牙哥總部舉辦活動中，除了再次回顧此款以5nm製程打造的5G連網晶片，更進一步說明對未來5G網路發展看法。

5G網路帶動更大市值成長機會

依照Qualcomm執行長Steve Mollenkopf說明，5G網路預期在2035年帶動高達13.2兆美元產品與服務市值，並且藉由更流暢且低延遲的無線連接推動雲端運算、邊緣運算、人工智慧、物聯網、虛擬視覺，以及包含手機在內運算裝置成長。

而在Qualcomm持續於5G網路技術投入發展，Qualcomm總裁Cristiano Amon表示目前已經與超過45家OEM業者合作推出5G連網產品，同時在全球119個國家地區已有超過345家電信業者投入5G網路服務建置。

毫米波等技術將成為今年接下來重點發展

從現階段情況來看，全球地區至少已經有超過50家電信業者開始佈署商用5G網路服務，同時預計在2022年會有超過7.5億台5G連網手機產品出貨量，預期會在2023年累積超過10億台以上裝置透過5G網路連接，相比4G網路將以更快速度成長，並且將會在2025年累積達28億台5G連網裝置。

在2020年發展布局中，Cristiano Amon更預期市場將會更聚焦在對應更高頻寬的毫米波 (mmWave)技術，並且將結合既有4G低頻頻段資源，搭配動態頻譜分享 (DSS)技術、頻譜整合技術，藉此讓5G網路傳輸速率能持續提昇，更將全面朝向5G獨立組網形式發展，同時整合更多網路虛擬化應用。

除了強調目前已經有超過275款5G連網裝置採用Qualcomm處理器打造，同時說明Snapdragon X55 5G連網晶片獲得GSMA頒發第25屆全球行動通訊獎 (GLOMO Award)，Qualcomm也再次介紹旗下以5nm製程打造，預計近期開始向合作夥伴提供測試的第三代5G連網晶片Snapdragon X60，甚至進一步強調本身5G連網晶片與競爭對手產品具有十足優勢。

5G網路仍處於相當早期的起步階段

就Qualcomm看法認為，5G網路仍處於早期發展階段，接下來依然會持續整合更多連接頻段資源，藉此提昇5G網路連接效率，同時也能透過更高傳輸頻寬改變傳統內容、數據使用方式，進而產生全新使用體驗，而在網路架構方面也預期藉由虛擬化等設計提高資料安全，甚至也能以此讓5G網路能以更具效率形式運作。

以Qualcomm立場，不僅期望藉由本身技術打造更多5G連網應用產品，更期望攜手更多市場合作夥伴一同擴大5G連網應用生態，在此次活動上更邀請三星、Facebook、微軟，以及樂天集團在內業者針對不同合作項目背書，同時也強調會在更多市場、應用領域提供合適技術方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 西班牙 5G Qualcomm

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