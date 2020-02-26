蔡司與Sony關係加深 不影響原本與HMD Global在手機相機鏡片的合作
在稍早推出新款旗艦手機Xperia 1 II時，Sony確認將與蔡司進一步合作，將蔡司T*鍍膜鏡片技術帶到旗下手機產品，過去與蔡司同樣簽署合作的HMD Global，隨後則由產品長Juho Sarvikas於個人Twitter頁面強調蔡司與Sony的合作，並不會影響HMD Global既有與蔡司合作關係。
事實上，Sony過去在α相機產品就已經與蔡司有深度合作，不少Sony鏡頭均採用蔡司鏡片製作，即便Sony後來在旗下G系列鏡頭大量採用源自Minolta鏡片技術，似乎有意降低原本與蔡司合作比重，至於在手機產品則都是搭載以Minolta鏡片技術打造的G鏡設計鏡頭。
因此從另一個角度來看，此次蔡司與Sony進一步合作，其實是加深彼此之間合作關係，並且將合作項目從相機延伸到手機產品，同時也加強蔡司鏡片技術在行動裝置端的應用發展規模。
而蔡司原本與HMD Global之間的合作，預期並不會因為蔡司與Sony合作關係加深而受到影響，畢竟就蔡司近年來發展，其實也希望能藉由手機在內裝置擴展旗下鏡片授權業務，同時也能搶在徠卡目前仍維持僅與華為手機合作之前，率先擴展在手機產品應用布局規模。
至於Sony方面是否因為與蔡司合作，進而在手機產品捨棄使用源自Minolta鏡片技術的G鏡設計，目前還無法確定，但也有可能採取兩種設計並行使用策略，將G鏡廣泛應用在更多手機產品，並且在高階機種採用蔡司鏡片設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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