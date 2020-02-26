榮耀旗下產品將進駐更多歐洲市場 包含手機、穿戴裝置與筆電

在此次線上發表內容中，榮耀實際上並未公布太多新品，但確認將把先前在中國市場揭曉的榮耀9X Pro、V30 Pro帶到歐洲市場，同時也準備在歐洲市場更多地區銷售旗下筆電產品，而新款MagicWatch 2也準備在歐洲市場銷售。

以此次引進歐洲市場的產品包含去年在中國市場推出的榮耀9X Pro、V30 Pro，另外也宣布推出換上AMD Ryzen處理器，並且包含14吋與15吋規格的榮耀筆電MagicBook，而MagicWatch 2智慧手錶與錶帶配件，以及具備主動降噪功能的榮耀MagicBuds也會進入歐洲市場銷售。

其中，榮耀9X Pro預計會在今年3月起進入德國、法國、義大利在內市場，並且以249歐元價格銷售，榮耀V30 Pro則預計在3月起進入俄羅斯在內市場，而榮耀筆電MagicBook則將會在3月底進駐英國、法國、德國等市場，並且以599歐元價格銷售，接下來也會在4月於更多歐洲市場提供512GB儲存容量版本。

至於MagicWatch 2智慧手錶與錶帶配件也預計在今年3月下旬進入歐洲市場，皮革錶帶與氟橡膠材質錶帶配件也會陸續推出。

就榮耀目前市場策略來看，許多產品仍脫離不了與華為品牌相似的情況，就連市場布局方向也幾乎相似，例如未來希望布局更大智慧物聯網應用生態，並且推出更多生活應用產品。不過，相比華為鎖定市場用戶族群，榮耀基本上還是設定在更偏年輕一點的用戶市場，因此還是會有些不同。

但同樣受限於美國出口禁令，榮耀目前推出的新機同樣無法獲得GMS服務認證，因此目前也是以華為旗下HMS服務運作，並且透過AppGallery應用服務商店提供更多第三方app擴充手機功能，只是這樣的調整能否吸引更多海外年輕用戶族群，或許還是要持續觀察。

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