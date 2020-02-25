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Intel擴展5G網路應用處理器 強化AI、邊緣運算與巨量吞吐連接效能

聯合新聞網 / 楊又肇

針對接下來的5G網路應用發展，Intel宣布將以旗下系列處理器產品因應伺服器端運算需求，同時也針對5G網路基站、邊緣運算需求，以及5G網路連接調配部分也會提供合適解決方案。

雖然不再於5G網路行動裝置端競爭，但Intel對於5G網路應用布局策略依然沒有改變，其中包含針對邊緣運算、人工智慧應用，以及雲端架構佈署都仍準備以旗下產品對應建置需求。

一如透過Xeon Scalable可擴展處理器對應各類伺服器端運算需求，並且透過Optane記憶體加速運算存取效率，另外也藉由旗下FPGA架構產品對應不同運算需求，同時也預計加入即將推出的Xe顯示架構提昇更高運算效能。

而在各個運算節點之間的網路封包傳遞，Intel也同樣提出更快的網路傳輸介面，藉此提昇整體雲端運算效能。

擴展伺服器端運算規模

依照此次公佈產品，其中包含應用在伺服器端的第二代Xeon Scalable可擴展處理器產品陣容，不僅增加核心數量、運算線程數量增加、快取數量提昇，更讓最高運算時脈提昇可達3.9GHz，在整體運算效能方面則提昇36%，相當每一美元所反應效能表現提昇42%。

同時，在人工智慧應用項目運算方面，Intel更強調對比競爭對手 (應該就是AMD EPYC)提供6倍以上運算效能，並且與阿里雲、美國紅十字協會、亞信科技、AWS、百度雲、雲從科技、格靈深瞳、海鑫科金、kakao、微軟、東軟集團 (Neusoft)、上海交通大學、西門子醫療設備、德州先進計算中心與騰訊雲合作採用。

而在處理5G網路資料龐大吞吐量的應用部分，Intel則是與CenturyLink、中國移動、SK Telecom、Sprint與T-Mobile在內業者合作採用第二代Xeon Scalable可擴展處理器，藉此提昇高達58%的網路功能虛擬化處理效率。

Intel強調，藉由Xeon Scalable可擴展處理器特性，將可對應各類雲端運算、虛擬化、巨量數據分析等運算需求，同時藉由可選解決方案更可對應安全、分析、人工智慧、混合雲、網路運算及超算使用需求。

加強基站邊緣運算

至於在5G網路服務中扮演重要角色的基站部分，Intel在去年CES 2019中宣佈推出代號「Snow Ridge」、10nm製程設計的5G網路系統晶片，目前則確定正式名稱為Atom P5900，其中可在網路數據封包處理效率提昇3.7倍 (相比一般軟體處理方式)，而相比先前推出的Atom C3000則可在整數運算提昇1.8倍，另外比起以軟體運算的加密處理方式，更可提昇5.6倍處理效率。

由於與Ericsson、Nokia與中興通訊合作，因此Intel更將原本預及在2022年才會普及應用的時間，提前至2021年。

另外，針對5G網路基站應用方面，Intel在先前也曾提及以FPGA達成運算客製化應用，進而推動更多5G網路應用服務，此次更宣佈推出代號「Diamond Mesa」的結構化ASIC處理器，相比前一代產品提昇2倍運算效能，並且節省一半電力損耗，在虛擬化網路節點應用部分更與諸多電信業者、電信產業單位，以及系統供應商合作。

針對端點運算需求部分，Intel也準備在今年第二季推出Ethernet 700系列網路卡，預計以此提昇各個節點端的邊緣運算傳輸效率，藉此對應更多節點端的運算產生資料承載傳輸需求。

在5G連網時代建立垂直整合運算規模

雖然去年在蘋果與Qualcomm恢復和解，促使Intel決定放棄行動裝置端的5G連網產品應用布局，但仍強調本身在整個5G連網時代應用布局理念不會改變，強調從雲端到邊緣裝置之間的運算架構都會看見Intel旗下產品，藉此推動更廣泛邊緣運算與人工智慧推理學習應用。

另外，在軟體運作部分也相容Intel既有以開源架構打造，針對邊緣運算應用軟體框架OpenNESS，以及同樣以開源架構打造，應用在人工智慧推理學習的OpenVINO框架。

目前包含中國聯通、騰訊在內業者都已經導入Intel提出應用解決方案，並且用於旗下智慧城市、虛擬雲端運算等發展項目。

依照Intel的作法，期望能在接下來即將大幅普及的5G連網應用中扮演重要解決方案提供者，並且滿足各類5G網路基礎架構，以及垂直整合應用需求，另外也與市場多數業者緊密合作，同時透過開源架構相容更多第三方應用解決方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel 5G 人工智慧 AMD 蘋果 高通

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