realme布局智慧物聯網 預期成為全球成長最快的物聯網品牌

除了公布旗下首款採用旗艦處理器規格的5G連網手機realme X50 Pro 5G，realme更進一步說明本身智慧物聯網 (AIoT)市場發展布局，預期結合旗下手機產品打造潮玩生活。

依照realme說明，在成立不到2年時間便在去年第三季實現全球出貨量達第7名的成果，相比2018年更有高達500%出貨量成長表現，標榜成為全球市場成長速度最快的智慧型手機品牌。

而在今年市場發展策略中，realme將以「潮玩科技普及者」為目標，藉由手機與智慧物聯網兩大產品作為引擎，預計打造潮流與科技兼具的潮玩生活，並且持續以「敢越級」理念布局入門到旗艦全價位段的完整5G連網產品，同時與電信商、網路服務商、應用開發者等合作夥伴合作，共同推進全球規模的5G網路應用發展。

除了5G連網手機，realme更計畫在今年內推出超過20款物聯網產品，並且於一年內完成realme UNI Smart AIoT全生態布局，日前更說明將以手機為核心，圍繞個人、家庭與出遊三大應用場景，推出多項科技潮玩單品，目標成為全球成長最快的物聯網品牌。

此外，realme也準備推出以軟體為中樞平台的realme Link服務，以手機為基礎，透過智慧電視、智慧手錶、智慧藍牙耳機和智慧喇叭四個入口，連接更多智慧物聯網設備，並且與人工智慧緊密結合，形成專屬realme的智慧物聯網生態圈。

而原訂在MWC 2020期間公布的realme電視產品，或許是礙於此次發表活動限制，並未特別說明。

realme預計在台灣市場也會配合此項策略發展，並且規劃在今年內引進多款智慧物聯網產品。

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