從Google X拆分獨立 以風箏發電的Makani最終還是結束營運

去年初宣布從Alphabet體系拆分獨立，與石油廠商荷蘭皇家殼牌 (Shell)進行合作的Makani，稍早由執行長Fort Felker確認因技術可實際商業化所需時間比預期更久，同時藉由風箏帶動發電的作法仍有風險，最終決定終止其業務發展。

成立於2006年，並且在夏威夷語含意為「風」的Makani，在2013年由Google收購，並且列為Google X發展項目，直到2019年從Google X項目畢業獨立，並且與殼牌進行合作。

在Makani的發電技術設計中，透過電腦控制不同形式的風箏，並且透過風箏張力帶動發電機，進而產生電力。從早期可生成10kW電力表現，到後來加入Google X時已經可以實現產生20kW電力，在2019年時更可產生600kW電力，並且預期能有更高發電效果表現。

不過，後來考量藉由風箏進行發電形式，距離可大量投入商業化應用所需時間比預期更久，加上透過風箏進行發電的作法依然有相當高的風險，因此決定終止讓Makani繼續發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》