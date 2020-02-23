GSMA證實不會因MWC 2020停辦退款 3月底公布補償措施

日前證實取消今年原訂在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2020展會活動後，主辦單位GSMA稍早於向各個參展廠商寄送信件表示，基於保險在內問題將無法向原訂參展廠商提供退款，但預計會在3月底公布相關補償方案。

依照GSMA說法，強調此次取消舉辦MWC 2020展會活動是基於不可抗力因素，因此就GSMA擬定展覽、廣告與贊助合作條款等內容，將不會提供退款。不過，GSMA表示內部將會準備擬定建議辦法，藉此減緩取消此次MWC 2020展會活動所造成影響，並且與參展廠商維持良好合作關係，預計會在3月底提供更多補償措施細節。

目前不確定GSMA是否計畫讓原本參展廠商支付場地租賃等費用挪作明年活動使用，或是藉由其他展出活動如上海MWC 2020活動作為補償。另外，GSMA也未透露付費購票參展買家在內參觀者是否同樣會有相關補償措施。

而目前可以確定的是，部分已經用於前期宣傳，以及展會活動相關前期準備開銷金額確定無法退還，同時各個廠商針對參展準備所支出費用，例如展出攤位陳設項目、參展人員相關機票與住宿等開銷，將僅能由各個廠商自行吸收，因此對於原本期望透過MWC 2020展出活動進行宣傳的小型廠商、新創團隊將會形成較大資金影響。

原本包含小米、realme、OPPO與華為都計畫在MWC 2020展期間舉辦新品發表會，但隨著MWC 2020因新型冠狀病毒疫情影響取消舉辦，這些廠商除了延後發表會活動時間，有些甚至取消原訂計畫，改以線上發表形式公布新機，包含Intel、NVIDIA、Ericsson在內廠商則同樣改以線上發表形式說明新品，同時也將原本預計展示內容透過其他活動展出。

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