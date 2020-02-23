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HP董事會將推動「毒藥策略」對抗全錄敵意收購

聯合新聞網 / 楊又肇

基於全錄計畫展開敵意收購情況，HP董事會宣布將推動為期一年的「毒藥策略 (註)」，透過股東權利計畫 (shareholder rights plan)作為防衛措施

註：毒藥策略源自英文「Poison pill」直譯，意指企業用於對抗尚未出現，或已經出現的惡意購併者，藉由股東權利計畫所採取的防衛措施，讓收購者失去興趣或增加收購難度，進而取消惡意購併想法。

依照HP董事會公佈內容，在稍早通過的股東權利計畫中，將會針對每股以發行普通股分配一股優先股購買權，意味將使旗下流通股數量增加，進而提高全錄收購難度。

另一方面，HP董事會表示此項計畫不會影響HP本身與其他企業合併意願，但同時也會確保HP原有股東最佳權益。

全錄稍早預期透過增加報價形式直接吸引HP投資者，並且繞過HP執行長Enrique Lores與董事長Chip Bergh在內成員決議，希望藉此順利收購HP。甚至在更早說明裡，全錄強調已經從花旗、瑞穗銀行及美國銀行獲得總計240億美元且具約束力的融資承諾，預期能以此完成收購HP，同時也認為此次提高價碼後的報價將能說服HP投資者接受收購提議。

而在稍早宣布消息中，全錄表示將會向HP董事會提名11位新董事成員名單，計畫鼓吹投資者替換董事會成員，並且從董事會內部推動併購計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

惠普

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